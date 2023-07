Ile Maurice: Karaté - Les athlètes mauriciens sont concentrés et vigilants en attendant d'aller aux JIOI

Combattre les karatékas malgaches, réunionnais ou seychellois ne sera pas une partie de plaisir dans la Grande île. La sélection mauricienne est prévenue. A quelques semaines de leur départ pour Madagascar, les athlètes mauriciens affinent leur préparation en kata et kumite (combat). Dans les locaux attenant le stade St-François- Xavier, ils s'entraînent assidûment afin d'être prêts le Jour J.

Ex-entraîneur mais toujours karateka, Ajitsingh Hardowar, président de l'All Mauritius Karate Federation (AMKF), insiste sur le point que les sélectionnés doivent s'entraîner dur pour relever le défi face à leurs adversaires à Madagascar. Il les exhorte à rester concentrés et vigilants avant de mettre le cap sur la Grande île. «Les karatékas sélectionnés pour les JIOI s'entraînent très intensément et procèdent aux derniers ajustements en attendant de mettre le cap sur Madagascar. Mais ce qui est plus important c'est qu'il y a un esprit d'équipe qui est tangible dans cette jeune génération.

Même en dehors des entraînements, ils se rencontrent et font des échanges. La synergie est là. Ils sont très motivés. Nous souhaitons qu'ils fassent des résultats. Pour Madagascar, je leur demanderai de poursuivre leurs efforts aux sessions d'entraînement. Il faut qu'ils gardent confiance en eux car ce ne sera pas une partie de plaisir à Madagascar. Il leur faudra garder l'esprit zan shin, c'est-à-dire rester vigilants et concentrés», affirme Ajitsingh Hardowar.

Dans une salle d'entraînement près du stade St-François-Xavier, Teddy Ah Chin Kow, entraîneur national pour le kumite, donne quelques détails sur la préparation des karatékas sans pour autant en révéler les secrets. «Avant de parler des techniques de combat, il faut s'assurer que les athlètes aient une bonne condition physique. On peut par exemple utiliser le travail sur lattes pour développer la vitesse, notamment au niveau des déplacements. Dans le karaté actuel, il y a beaucoup de changements. On ne peut pas être statique sur un tatami. Il faut avoir un bon cardio et pouvoir se déplacer vite.

Ce type de travail développe aussi l'agilité, la flexibilité, la détente et les réflexes. Sur le plan technique, nous travaillons les fondamentaux. Les entraînements sont faits de manière à ce que les mouvements deviennent naturels et spontanés après plusieurs répétitions», explique Teddy Ah Chin Kow. Pour rappel, 13 karatékas, dont six filles, sont sélectionnés pour le kumite.

Pour ce qui est de ceux qui représenteront le pays en kata aux JIOI, soit trois garçons et autant de filles, la préparation est aussi intense. Toutefois, selon Philippe Wong, coach national pour les katas, les entraînements diffèrent légèrement de ceux pour le kumite. «C'est aux athlètes de s'organiser pour s'occuper de leur condition physique. Pour ma part, aux entraînements, je mets l'accent sur les katas eux-mêmes. A Madagascar, les sélectionnés devront en faire deux, la première en individuel et la seconde par équipe de trois personnes.

En kata individuel, l'athlète devra montrer qu'il a une bonne base et le montrer à travers l'exécution de ses techniques. Pour le kata par équipes, je veille à ce qu'il y ait une synchronisation entre les trois personnes. S'ils ou elles arrivent en finale à Madagascar, il leur faudra exécuter des bunkai (application pratique de ce qui a été montré en kata). Nous nous y attelons depuis le mois d'octobre à St-François-Xavier», déclare Philippe Wong.

Après leur session d'entraînement, deux karatékas se sont exprimées sur leur préparation et leur ressenti quant à représenter Maurice aux JIOI. Pour Dipshika Bhunjun (20 ans), de l'équipe de kumite, défendre le quadricolore dans la Grande île est un des objectifs qu'elle avait toujours rêvé d'atteindre dans sa jeune carrière. «En sus de ma préparation à St-François-Xavier, je m'entraîne quotidiennement au dojo de Bigsplash à l'Espérance Trébuchet.

Ce sera, certes, la première fois que je représenterai Maurice aux JIOI. Cependant, j'ai déjà défendu les couleurs de Maurice aux Championnats d'Afrique à Durban l'année dernière, dans la catégorie des moins de 55 kg», dit la jeune karatéka qui confirme que s'entraîner avec tous les sélectionnés à St-François-Xavier est un plus qui devrait porter ses fruits aux JIOI.

Tout comme Dipshika Bhunjun, Jade Young Chaung Sive (21 ans), de l'équipe de kata, a aussi participé aux Championnats d'Afrique de karaté à Durban en 2022. Elle est aussi d'avis que cette expérience lui sera utile à Madagascar. «L'an dernier j'ai pris part aux Championnats d'Afrique de karaté où le niveau était très relevé. Cela a été une très bonne expérience pour moi et cela me servira certainement aux JIOI. Il y a toute une préparation technique, physique et mentale à entretenir à nos entraînements avant de partir.

C'est pour cela que je m'entraîne assidûment, notamment dans la salle aménagée spécialement pour nous au stade St- François-Xavier», précise Jade Young Chaung Sive. Et Ajitsingh Hardowar, président de l'AMKF, d'ajouter : «La synergie entre coaches et athlètes est là. Les karatékas sont très motivés. Nous souhaitons qu'ils fassent des résultats à Madagascar et les y encourageons chaque jour.»

SÉLECTIONNÉS ET OFFICIELS

KUMITE MASCULIN (par catégories de poids)

ROBERT Thomas Julien - moins de 60 KGS - Individuel et par équipe

MOHABEER Kushal -moins de 67 KGS - Individuel et par équipe

RAMLUCHUMUN Pavan Kumar - moins de-75 KGS - Individuel et par équipe

VENKATASWAMI Kreetish - plus de 84 KGS - Individuel et par équipe

RAMLUCHUMUN Abhishek Aman Kavi - KUMITE plus de 84 KGS - Individuel et par équipe

Remplaçants (en cas de désengagement d'un titulaire)

MOHABEER Ishu 14 Jan 2003 - moins de 60 KGS - Individuel et par équipe

MARIE Jean Damien Olivier 14 Jan 2005 moins de 60 KGS - Individuel et par équipe

KUMITE - FÉMININ (par catégorie de poids)

BHUNJUN Dipshika - moins de 50 kg et combat par équipe

YEE FEE YIONG Wing Chun -19 ans - moins de 55 kg et combat par équipe

Valéran Noemie Alyssia - 17 ans - moins de 61 kg et combat par équipe

GOBIN Maelle Shaili -16 ans - moins de 68 kg et combat par équipe

DANOO Hemshika - 20 ans - plus de 68 kg et combat par équipe

Remplaçante (en cas de désengagement d'une titulaire)

GONESS Hima - 16 ans - moins de 55 kg et combat par équipe

KATA MASCULIN

RAMDHARRYSINGH Hans - kata individuel et par équipe

MOOTOOSAMY Udaiyen - kata par équipe

RUMMUN Mohammad Abu Bin Rayyan - kata par équipe

KATA FÉMININ

YOUNG CHAUNG SIVE Jade Béatrice Quik Lin - kata individuel et par équipe

LOLLTA Parveen Bibi - kata par équipe

ASSARAPIN Marie Coraline - kata par équipe

OFFICIELS

Président de la Fédération : Hardowar Ajitsingh

Team Manager: Bhunjun Hurrysunny Kumar

Encadreurs: Teddy Ah Chin Kow; Wong Leung Chin Wong Yin Ming (alias Philippe Wong)

Juges -Arbitres : Jaques Hervé Jugoo ; Jaykumar Rampersad ; Nen Yuen To Tok Shau