Ile Maurice: Technologie - Les services pénitentiaires veulent éliminer les livraisons par drone

Les drones sont désormais utilisés pour la livraison de colis. Mais cette utilisation représente une menace importante pour le Mauritius Prison Service car plusieurs cas de dépôt de colis illicites dans l'enceinte des prisons ont été notés récemment. Raison pour laquelle un appel a été lancé pour le recrutement d'un expert en technologie de détection de drones.

La prison envisage de se doter d'un Drone Detection and Response System. Selon l'appel lancé le service pénitentiaire mauricien cherche un consultant capable d'identifier un système de détection efficace pour neutraliser ces appareils pilotés à distance. L'objectif est d'empêcher l'introduction illicite d'objets tels que des cigarettes, des téléphones portables et de la drogue dans les prisons du pays. Ce consultant sera chargé de préparer les documents d'appels d'offres, de sélectionner le système approprié et de mener des consultations auprès des parties prenantes. Le consultant devra tester ce nouveau système et réaliser des essais en présence des fournisseurs du système de détection.

Détecter, identifier, classer et alerter

Le système recherché devra être capable de détecter, identifier, classer et alerter. Ces fonctions visent à déterminer l'origine du drone, à recueillir des informations standards et techniques, comme le modèle et l'adresse MAC de l'appareil. Dans certains cas, il sera possible d'analyser les fréquences radio pour détecter le pilote. Des moyens de neutraliser les fréquences radio pour interrompre la communication entre le pilote et son appareil existent également. Des brouilleurs de téléphones portables, limités à un certain rayon pour éviter les interférences avec les utilisateurs à proximité, sont déjà en place dans les prisons. Une approche similaire pourrait être utilisée pour les drones, mais la détection reste le premier défi.

Il est important de noter que ces dernières années, des drones ont visité les détenus en larguant des colis dans les cours des prisons. Le cas le plus récent a été une livraison de 40 cigarettes près du New Pirates Wing Yard à la prison de Beau-Bassin le 29 juin dernier. Plus tôt cette année, le 29 janvier, l'équipe de surveillance des caméras CCTV a repéré un drone survolant la cour de la prison centrale de Beau-Bassin. Dix minutes plus tard, l'appareil avait disparu. Les gardiens ont alors mené une patrouille et découvert un paquet contenant 377 cigarettes. Entre 2018 et 2023, les prisons de Beau-Bassin et la Bastille ont été principalement survolées par des drones.

Le contrat du consultant sera d'une durée de six mois et sera renouvelable pour deux mois supplémentaires, portant ainsi la durée potentielle du contrat à huit mois. Les candidats intéressés ont jusqu'au 7 août pour se manifester.

Notons que dans l'espace aérien mauricien, les drones ne peuvent survoler l'aéroport et le port sans autorisation. Cependant, il est permis de faire voler un engin où il est impossible de reconnaître les visages, à des fins de loisirs et de divertissement. Dans le premier cas, un permis de l'aviation civile et d'autres autorisations sont nécessaires. Pour les activités récréatives, certaines règles doivent être respectées.