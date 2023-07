Congo-Kinshasa: A 25 ans du Statut de Rome, plaidoyer pour réviser le texte créateur de la CPI contre les filiales internationales tirant profit des retombées financières des activités criminelles des groupes armés

Les avancées et faiblesses dans la lutte contre l'impunité et la prévention des crimes graves par la Cpi. C'est le sujet au menu d'une analyse des spécialistes de la justice pénale internationale, ancien détenu de la Cpi, représentant des victimes des conflits armés et de la Cpi-Kinshasa. La Cour pénale internationale commémore le 25eme anniversaire de l'adoption du Statut de Rome, texte créateur de la justice pénale internationale. Ce texte a été adopté à Rome par 120 Etat parties le 17 juillet 1998 et il est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

Droit et Citoyenneté se penche ainsi sur les avancées et les faiblesses qu'on peut déceler de l'action de la Cpi pendant 25 années de lutte contre l'impunité des crimes graves et de leur prévention à l'échelle mondiale. Certains analystes qui scrutent avec nous cette thématique, notamment me Aimé Kilolo Musamba, pensent qu'il sied de réviser le Statut de Rome de manière à viser principalement les filiales qui tirent profit des retombées financières dues aux activités criminelles des groupes armés.

Quelle perception avez-vous de cette juridiction pénale internationale en 25 ans de lutte ? Quels sont les progrès enregistrés jusqu'ici et quelles sont ses faiblesses ? Comment repenser la lutte contre l'impunité et la prévention des crimes graves relevant de la compétence de la CPI ? C'est la problématique qu'aborde Droits et Citoyenneté, le magazine de promotion de vos droits et devoirs produit par Jeef NGOY MULONDA.