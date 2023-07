Congo-Kinshasa: Budget 2024 - Elysé Bokumwana au four et au moulin !

Elysé Bokumwana Maposo, Vice-ministre du Budget, s'est résolument engagé à tout mettre en oeuvre afin de relever le défi de la présentation, lors de la session de septembre prochain, au Parlement, du Budget 2024. Ce, conformément aux délais constitutionnels et aux attentes du Gouvernement de la République que dirige le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Sa présence, lundi 17 juillet 2023, aux travaux des Conférences budgétaires, au niveau de l'immeuble Intelligent, dans la commune de la Gombe, en est une illustration parfaite.

Accompagné de quelques services de son ministère, au nom de son titulaire, le Ministre Aimé Mboji, pris dans plusieurs autres charges officielles, Elysé Bokumwana s'est rendu compte de l'évolution des travaux, une semaine après le lancement, et a exhorté toutes les administrations à l'oeuvre à redoubler d'efforts pour venir à bout, le plus vite que cela puisse être possible, des missions leur confiées.

Si Elysé Bokumwana et Aimé Boji parviennent à présenter le Budget en septembre, dans les délais, c'est sera un exploit de plus puisqu'ils l'ont, tels de véritables warriors au front, réalisé l'année dernière. « Nous sommes en train de passer dans différents groupes de travail dans le cadre des Conférences budgétaires. Il y a la partie recettes et la partie dépenses.

C'est comme ça que depuis que nous avons lancé les Conférences budgétaires le 10 de ce mois, nous avons voulu toucher de doigt les réalités de ce que nos administrations sont en train de faire par rapport au calendrier établi pour les différents services et ministères ou institutions qu'ils sont en train de recevoir par rapport à la défense de leurs budgets respectifs.

%

C'est ainsi que nous avons programmé avec l'administration, le Secrétaire Général, le DG de la Direction de préparation et suivi du Budget de pouvoir passer dans les différents groupes pour toucher de doigt et voir comment les travaux sont en train d'être déroulés afin de les motiver pour qu'on puisse respecter le calendrier et les délais constitutionnels quant au dépôt du Budget au niveau du Parlement, le 15 septembre 2023 », a indiqué le Vice-ministre du Budget, au terme de sa visite au site ayant accueilli les Conférences budgétaires.