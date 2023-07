Afrique: Football congolais - La FECOFA retire la licence club CAF 2023-24 au Dcmp

La Fédération congolaise de football association (FECOFA), a annoncé lundi, le retrait de la licence club de la confédération africaine de football (CAF) 2023-2024, au DC Motema Pembe de Kinshasa, pour non-respect des clauses de contrats avec certains entraîneurs.

Dans sa décision, l'organe faitier du football congolais indique que suite la lettre introduite par Me André Olivieira Théodora Lopes, DCMP ne remplit pas tous les critères sur l'octroi de licence aux clubs masculins de la CAF, édition 2022. Pendant « plus de trois ans, DCMP n'a pas respecté ses obligations financières à l'égard des coaches Italiens Andréa Agostinelli, Emmanuel Bottoni et Matteo Basile, anciens employés du club. Les trois coaches ont résilié leur contrat d'emploi pour juste cause, et cela a été confirmé par les tribunaux de la Fédération internationale de football association (FIFA) en dernier ressort.

Face à cette accusation, la FECOFA mentionne que Dcmp n'a pas réagi malgré le temps lui accordé pour présenter ses éléments de défenses. Au finish, la Fédération note : « considérant alors la décision du comité de statut des joueurs de la FIFA condamnant le DCMP à payer la somme de 82133 USD au titre d'arriéré de rémunération, plus 5% d'intérêt annuel à partir du 16 août 2019 jusqu'à paiement effectif à Otis Ngoma ; considérant l'engagement pris par le DCMP dans l'accord transactionnel du 15 septembre 2022 de payer la somme de 94. 790.48 USD en deux tranches les 30 octobre et 30 novembre 2022; considérant qu'il ressort de ses quatre dossiers que le DCMP n'avait pas terminé ses obligations financières en date du 31 mars 2023, ni au plus tard le 31 mai 2023 tel qu'elles ressortent des décisions susmentionnées, la licence club CAF au Daring club Motema Pembe pour la saison 2023-2024 est retiré par la FECOFA et les frais payés par DCMP pour ladite demande lui sont remboursés », lit-on dans cette décision.

%

Le comité normalisation de la FECOFA s'est appuyé sur des textes et décisions de la FIFA, ainsi que sur l'article 39 des statuts de la FECOFA et le règlement sur l'octroi des licences aux clubs masculins q en son article 60.1 qui dispose que le candidat à la licence doit apporter la preuve qu'il n'a pas de d'arriérés de paiement envers le personnel ancien et actuel au 31 mars de l'année au cours de laquelle les compétitions des clubs de la CAF commence à l'article 63... »