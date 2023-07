Afrique: Cap sur la réussite totale des IXès Jeux de la Francophonie, RDC - Sama Lukonde et les parties prenantes évaluent tous les aspects organisationnels

A jour J-11 du début des 9èmes Jeux de la Francophonie, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a réuni, ce lundi 17 juillet 2023 à la Primature, toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement historique pour la RDC. Il s'est agi de passer en revue toutes les questions relatives à la réussite de cette compétition. Pour le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, qui a fait le point de cette rencontre devant la presse, des telles rencontres doivent se multiplier pour que chaque question soit suivie en détails pour la réussite de ces jeux.

«La RDC est prête !»

«Nous sommes exactement à 11 jours de l'organisation des jeux. Donc, vous devez vous habituer à nous voir ici à la Primature au quotidien ou sur le terrain au quotidien avec le Premier Ministre, Chef du gouvernement, comme il l'a fait hier et avant-hier. Parce qu'il est question, pour nous maintenant, de regarder les derniers détails pour voir dans quelle mesure on s'assure que tout a été mis en place pour la bonne organisation de ces jeux. Vous étiez avec nous au stade des martyrs qui est le site principal de l'organisation de la compétition où tout est presque prêt.

Il ne reste que de petits travaux de nettoyage, mais globalement, les grosses oeuvres ont été déjà construites. Le même constat a été fait au niveau de l'Université de Kinshasa. Il y a toujours des petites retouches qu'il faut faire à gauche et à droite, mais globalement, à 11 jours de l'événement, nous sommes prêts à accueillir toute l'Afrique, à accueillir toute l'Europe, à accueillir toute l'Asie. Donc, tous les pays qui font partie de la grande communauté francophone à Kinshasa pour ces jeux que nous avons placés sous les signes de l'espoir et de la solidarité.

Il y a une bonne dizaine de délégations qui sont arrivées. Les dispositions ont été prises pour qu'ils puissent être bien accueillis. Les différents athlètes et tous ceux qui les accompagnent pour qu'ils participent à des jeux que nous voulons historiques dans la capitale de la République Démocratique du Congo qui, je rappelle que, c'est pour la première fois que nous recevons un évènement mondial d'une telle ampleur. Le défi était grand, mais je pense que nous avons pris toutes les dispositions pour que ce défi puisse être relevé au bénéfice, à la fois, des Congolais, mais aussi de tous ceux qui viendront de l'extérieur pour participer à ces jeux », a déclaré Patrick Muyaya Katembwe, devant la presse.

Prise en charge des délégations

Pour le Directeur des Jeux de la Francophonie, Isidore Kwandja Ngembo, les athlètes qui sont déjà à Kinshasa, sont bien logés et sont contents de participer à cette compétition.

« Nous avons déjà reçu à peu près 300 athlètes et 100 accompagnateurs qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Tchad ainsi que du Cameroun. Toutes ces délégations sont accueillies et sont logées à l'Université de Kinshasa. Ils se plaisent aujourd'hui. Ils sont descendus pour voir les sites. Ils étaient au stade Tata Raphaël et au stade des Martyrs. C'est là qu'ils vont commencer à faire leurs entraînements. Nous lançons le message à toutes les autres délégations qui s'apprêtent à venir ici à Kinshasa, que Kinshasa est prêt à les accueillir et que ça sera une fête ici à Kinshasa », a-t-il dit.

D'autres précisions apportées par le porte-parole du Gouvernement sont relatives aux questions de la santé et de la sécurité. « Un petit autre complément, c'est de dire qu'il y avait des appréhensions notamment sur la question de la santé. A propos des ambulances, le Premier Ministre nous a dit et comme nous l'avions déjà dit par le passé que les ambulances voulues de type A, sont bel et bien arrivées et qu'il y avait de petits travaux qu'il fallait aménager pour correspondre aux normes techniques. Cela a été fait. Il y a des questions particulièrement sur la sécurité.

Je pense que la garde républicaine va se charger de la sécurité de tous les sites qui ont été choisis pour les jeux. Évidemment, la police ne sera pas écartée. Donc, il n'y a aucune question mise de côté, ni qui n'a pas été suivie dans tous les détails. Nous pensons alors avoir pris toutes les dispositions, y compris à la télévision nationale, pour que la couverture des jeux soit un succès sur tous les plans », a-t-il conclu.

Le VPM en charge des Affaires étrangères, le Ministre d'Etat à l'Intégration Régionale, le Ministre des Sports ont aussi pris part à cette séance de travail.