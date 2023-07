Congo-Kinshasa: Appel à une manifestation pacifique pour exiger le dialogue national ? Ressaisissons-nous, nous devons dialoguer afin d'éviter le pire, le chaos !

Il y a environ un mois passé, nous adressions successivement deux lettres ouvertes au Chef de l'Etat, afin de tirer la sonnette d'alarme par rapport au danger que court notre pays en voulant organiser à tout prix les élections dans un contexte de violence généralisée et d'un processus électoral contenant les germes de contestation et de conflit. Nous n'avons pas été écoutés et nos inquiétudes se confirment de plus en plus.

L'assassinat de l'Honorable Chérubin Okende devrait interpeller chacun de nous, les autorités en premier. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'arrêter un moment, à dialoguer afin de ramener la cohésion nationale et d'organiser les élections dans des meilleures conditions politiques, sécuritaires et financières ?

Nous ne cesserons de rappeler que la responsabilité d'inviter les protagonistes sous l'arbre à palabre revient au Chef de l'Etat, garant de la paix et de la sécurité des congolais. Nous appelons le Président Félix Tshisekedi de cesser d'écouter les mauvais conseillers, les opportunistes et les djalelolistes qui disent qu'on en a assez du dialogue. En démocratie, on dialogue toujours, encore et encore, en moins qu'on ait choisi d'établir un régime autocrate. Dans ce dernier cas, on devrait cesser de faire semblant avec une démocratie de pacotille (de nom).

Par ailleurs, instaurer un régime de terreur n'est pas toujours à l'avantage des dirigeants. Vouloir à tout prix organiser les élections dans un contexte violence, pour en tirer profit, peut être contreproductif pour les dirigeants. Il y a deux décennies, en Côte d'Ivoire, le Général Gueye, devenu Président de la République, a tenu à organiser les élections dans un contexte de violence. Les contestations qui ont suivi la proclamation des résultats, qui lui donnaient vainqueur, ont été tellement violentes et son corps a été retrouvé dans la rue le lendemain des manifestations. Il a été exécuté par des inconnus. C'est pour dire que personne n'a le monopole de la violence. Cette dernière n'épargne personne et ne peut rassurer personne.

Pour exprimer haut et fort notre désir de vivre en paix, en harmonie et en sécurité, l'Opposition Extra-parlementaire va convier la population kinoise très prochainement à une manifestation pacifique. La date et le lieu vous seront communiqués cette semaine.