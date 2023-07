Afrique de l'Ouest: Coopération Usa avec l'Afrique de l'ouest- Usaid renouvelle ses engagements dans le secteur de la santé

Le ministre de la santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, la Représentante Pays de l'Usaid, Shawn Jones et diverses parties prenantes, y compris les chefs de gouvernement, les prestataires de soins de santé et les représentants du secteur privé ont renouvelé leur engagement en faveur de la couverture sanitaire universelle en Afrique de l’Ouest lors de la Première conférence de haut niveau du secteur privé de la santé organisé par la Fédération Ouest Africaine du secteur privé de la santé (Foasps). La conférence qui avait pour thème « faire progresser le dialogue public-privé pour atteindre la couverture sanitaire universelle (Csu) en Afrique de l’Ouest » s’est déroulée du 6 au 7 juillet 2023, à Abidjan dans le but d’unifier les acteurs du secteur privé de la santé et d’améliorer l’accessibilité et la qualité des soins en Afrique de l’Ouest. Rapporte le service presse de l’ambassade des Usa à Abidjan.

« Le partenariat stratégique de l’Usaid avec la Foaps renforce les capacités des fédérations privées de soins de santé dans neuf pays » a déclaré Shawn Jones, Représentante Pays de l’Usaid en Côte d’Ivoire. « Grâce à ce forum, nous espérons favoriser un environnement de collaboration, de confiance, de responsabilité partagée et faciliter l’échange d’idées, d’expériences et de pratiques exemplaires pour une prise de décisions éclairées et l’élaboration de stratégies efficaces pour faire progresser la Csu. »

L’Usaid reconnaît l’importance de favoriser le dialogue public-privé en tant que catalyseur pour atteindre la Csu dans la région. La conférence a permis aux participants de partager des expériences réussies, de proposer des solutions et d’explorer des partenariats. Ces expériences accéléreront les progrès vers la Csu - un objectif souligné par la participation de hauts représentants gouvernementaux à la conférence.

La Csu garantit à tous l’accès à des services de santé de qualité sans difficultés financières. La conférence reflète la mission de l’Usaid qui est d’améliorer la santé mondiale et soutenir le Foasps dans l'unification du secteur privé de la santé et de renforcer des partenariats public-privé pour le développement durable. A travers le projet « Journey to Sustainability (J2Su) » qu’il finance, l’Usaid aide le Foasps et ses fédérations membres à devenir des associations durables et autonomes, représentant la voix du secteur privé dans les dialogues politiques.

Les participants à la réunion ont reconnu le pouvoir de la collaboration et l’importance du dialogue entre les secteurs public et privé pour susciter des changements transformateurs dans le secteur de la santé. La conférence de haut niveau sert de plateforme pour l’échange de connaissances, le réseautage et la formulation de stratégies pour faire progresser la Csu et améliorer les résultats en matière de santé en Afrique de l’Ouest.