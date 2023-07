Togo: 200 coiffeuses du Togo en formation pour devenir ambassadrices en santé mentale

Après Abidjan (par deux fois) et Douala, la « Bluemind Foundation » a posé depuis hier Lundi 17 Juillet 2023, ses valises à Lomé pour la 4ème édition de son programme de promotion en santé mentale, « Heal by Hair ». Durant trois jours, ce programme regroupe à Lomé, 200 coiffeuses togolaises (sélectionnées parmi les 420 qui avaient manifesté leur intérêt) issues de plusieurs quartiers de la capitale seront outillées afin de mieux répondre aux aspirations de leurs clientes qui n'hésitent pas souvent à partager avec elles leur quotidien et les problèmes qu'elles rencontrent.

Au cours de cette édition, il sera question de donner des rudiments à ces coiffeuses, à travers différents modules, pour mieux orienter leurs clientes dans leurs difficultés quotidiennes. « Plusieurs modules à développer tels que ceux relatifs à la santé mentale, les différents troubles, l'écoute et l'empathie, la détresse psychologique, violence sexuelle et un ensemble de sujets qui touchent non seulement les femmes mais nous tous au quotidien », a expliqué la Présidente et Fondatrice de la Bluemind Foundation, Marie-Alix de Putter, au cours d'une rencontre avec la presse.

Elle a situé comme objectif poursuivi à travers cette formation qui devra consacrer des ambassadrices de sa fondation et de la promotion de la santé mentale au Togo, celles qui devront se joindre aux 111 déjà consacrées dans au Cameroun et en Côte d'Ivoire, « la formation des coiffeuses aux premiers secours psychologiques et leur permettre d'avoir des outils pour pouvoir accompagner la santé mentale et le bien-être de leurs clientes ». aussi, a avancé Mme de Putter, à terme, « nous comptons former 1000 coiffeuses, à l'horizon 2035, toucher 2.000.000 de personnes à travers elles dans 20 villes africaines ».

Membre du Conseil Scientifique de la Bluemind Foundation, et médecin Psychiatre de profession, Dr Sonia Kanékatoua, partie prenante au programme de formation concocté pour ces coiffeuses, a expliqué que « la santé mentale c'est avoir la possibilité de développer ses capacités malgré les difficultés de la vie, trouver les éléments physiques, psychologiques ; et faire face à ces difficultés et amener la communauté, la famille à aller de l'avant ».

Elle a dès lors, pour assurer cette santé mentale invité à l' « observation des règles d'hygiène, prendre soin de son sommeil, éviter les perturbations liées au manque de sommeil, avoir un sommeil réparateur pour l'organisme, arrêter la consommation de substances psycho-actives (les drogues, alcool), être bien avec son entourage, trouver un consensus à tout problème qui survient. Bref, la santé, ce n'est pas l'absence de la maladie. On peut avoir une maladie, mais avoir le bien être ». A tout prendre, a indiqué Dr Kanékatoua, il urge que l'on soit soi-même, son propre médecin.

Sur le bien-fondé ou les motivations réelles d'un tel programme Heal by Hair, la Présidente et Fondatrice de Bluemind Foundation, a confié que cette initiative de sa fondation est partie des statistiques selon lesquelles, d'après l'OMS, « 116 millions de personnes qui souffrent de troubles mentales en Afrique, 66 millions de femmes africaines âgées en moyenne de 25 ans qui souffrent de dépression. L'idée c'est de passer par les personnes que les voient au quotidien, auprès desquelles elles se confient déjà que sont les coiffeuses ».

Les premières Ambassadrices du programme Heal by Hair seront connues le Jeudi 20 Juillet prochain.