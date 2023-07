Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Juillet 2023

Togo : Attaque terroriste- Douze soldats togolais tués dans une embuscade djihadiste au nord du pays

Douze soldats des Forces de défense et de sécurité du Togo ont été tués, le mardi 18 juillet 2023, dans une embuscade tendue par des djihadistes au nord du pays, rapporte TogoWeb. L'attaque a eu lieu dans le village de Sankortchagou, situé dans le canton de Koundjoaré, commune de Kpendjal 1, à 12 km au Nord-Ouest de la localité. Les soldats se trouvaient à bord de six jeeps dans le cadre d'une mission dénommée "Coup de poing" lorsqu'ils ont été pris pour cible par plusieurs groupes terroristes puissamment armés. Outre les décès, l'attaque a également entraîné des blessures chez certains membres du convoi, qui ont été évacués vers le Centre Hospitalier Régional de Dapaong. De plus, de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés à la suite de cette attaque terroriste. Cet incident tragique témoigne de la persistance de la menace djihadiste dans la région, et souligne la nécessité d'une vigilance constante des forces de sécurité pour protéger les citoyens et lutter contre le terrorisme au Togo.

Sénégal : Libération des prisonniers politiques-Le mouvement F24 appelle à un rassemblement pacifique

Le mouvement politique les « Forces vives de la Nation F24 » a lancé un appel aux Sénégalais pour se rassembler pacifiquement le vendredi 21 juillet prochain sur la Place de la Nation. L'objectif des initiateurs de cette manifestation est de demander la libération des prisonniers politiques et des détenus d'opinion, ainsi que de promouvoir des élections libres, transparentes et inclusives dans le pays. Le vice-coordinateur du mouvement, Aliou Cissé, a souligné que ce rassemblement se veut massif et pacifique, visant à réclamer la libération des personnes emprisonnées par le président Macky Sall depuis plusieurs semaines. Le mouvement souhaite également mettre en garde contre toute tentative de modification de la constitution liée au processus électoral. (Source : adakar.com)

Centrafrique : Soutien paramilitaire- Arrivée à Bangui de plusieurs centaines d’éléments russes

Des centaines d’éléments russes sont arrivés à Bangui, confirme la présidence de la République dans le cadre de rotation régulière en République centrafricaine. L’une de leurs missions est de sécuriser les consultations référendaires prévues le 30 juillet prochain dans le pays. Cette arrivée intervient quelques semaines après le retrait des centaines d’éléments russes de Wagner dans certaines régions du pays notamment le Nord-est et l’Ouest de la République Centrafricaine dans le cadre de la coopération militaire entre Bangui et Moscou. Le porte-parole de la présidence Albert Yaloké Mokpeme a confirmé l’arrivée des éléments de Wagner dans le pays sans indiquer le nombre exact. Les forces armées nationales avec leurs alliés bilatéraux, russes et rwandais ont défini le plan de sécurisation du référendum censé se tenir le 30 juillet prochain en Rca. (Source :abangui.com)

Côte d’Ivoire : Gestion des sociétés d’Etat- Fatou Sanogo nouvelle Dg de Petroci Holding

Fatou Sanogo est la nouvelle Directrice générale de la Société nationale d’opération pétrolière en Côte d’Ivoire, (Petroci). Elle a été officiellement présentée le mardi 18 juillet 2023, au Conseil d'administration de Pétroci, comme nouvelle Dg de l'entreprise. Lors du Conseil d’administration extraordinaire indiqué plus haut, trois décisions ont été prises : Il s’agit de la révocation de l’ex- Directeur général M. Vamissa Bamba, de la fin de l’intérim de Mme Mélaine Koné et en fin de la nomination de Mme Fatou Sanogo en qualité de Directeur général de Petroci Holding. A la suite de ces décisions, le président du conseil d’administration M. Joachim Beugré a convoqué les membres du comité de direction et le personnel pour présenter la nouvelle Directrice générale. (Source :afrikchallenges.info)

Mali : Célébration de la fête du 14 juillet- Le souhait du Chargé d’affaires de la France au Mali

C’est dans un contexte particulier, marqué par la quasi-rupture entre Bamako et Paris, que l’ambassade de France a célébré, comme à l’accoutumée, le 14 juillet dernier, la fête nationale de ce pays. C’était à la Maison de France où le Chargé d’affaires Mare Didio et ses collaborateurs ont communié avec les nombreux invités parmi lesquels le Directeur Europe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sékou dit Gaoussou Cissé. Le tout sous les mélodies du virtuose Toumani Diabaté et les sonorités de Habib Koita. Après l’exécution des hymnes nationaux de la France et du Mali, M. Marc Didio a évoqué la délicate mission de prendre la parole dans le contexte politique particulier entre les deux pays. Mais, estime-t-il, « le rôle du diplomate est de voir le verre à moitié plein ». (Source : abamako.com)

Gabon : Cge- De nouvelles dispositions du code électoral pour améliorer les scrutins

Au cours de sa conférence de presse tenue ce lundi 17 juillet 2023, le président du bureau du Centre gabonais des élections (Cge), Michel Stephane Bonda, a fait la genèse des nouvelles dispositions du code électoral visant l’amélioration de l’organisation pratique des scrutins électoraux au Gabon. Fort de cela, le Cge a identifié et répertorié certaines dispositions du code électoral pour amélioration, afin de garantir un déroulement efficient et efficace des scrutins avenir, notamment les articles 15, 76, 79 et 104 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996, modifiée.(Source : alibreville.com)

Guinée : Régime du Cndd- Marcel porte de graves accusations contre Thiegboro et Dadis…

Ce sont de nouvelles accusations que le capitaine Marcel Guilavogui vient de porter contre le colonel Moussa Thiegboro Camara et le capitaine Dadis Camara, deux de ses coaccusés dans le procès sur le massacre du 28 septembre 2009. Interrogé sur le rôle du service anti-drogue sous le règne du Cndd, le béret rouge en détention depuis 14 ans, s’est largement épanché sur cette question. L’ex garde du corps de Dadis Camara insinue que la drogue qu’on montrait et que l’on prétendait avoir été incinérée n’était en réalité que de la farine. Son audition a pris fin ce mardi 18 juillet. L’interrogatoire des victimes va reprendre demain mercredi au tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry. (Source :africaguinee.com)