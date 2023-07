Afrique: La CAF et le COCAN organisent un atelier à Abidjan pour discuter des partenariats potentiels pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023

Plus de 50 entreprises participent à l'événement organisé par la CAF et le COCAN à Abidjan

La CAF et le COCAN sont déjà en pourparlers avec des partenaires clés pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies

La réunion a lieu une semaine après que la CAF a annoncé une augmentation de 17% des recettes en droits TV et de sponsoring

Plus de 50 entreprises basées en Côte d'Ivoire ont participé au forum de partage d'informations commerciales organisé par la CAF et le Comité d'organisation local (COCAN) à Abidjan le lundi 17 juillet 2023 afin de discuter des opportunités commerciales potentielles.

La Côte d'Ivoire accueillera la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 - le plus grand événement sportif du continent - du 13 janvier au 11 février 2024.

Les plus grandes stars africaines se sont donné rendez-vous en Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, un événement qui attire des millions de téléspectateurs à travers le monde.

Le Directeur Commercial de la CAF, Hassan Elkamah, a déclaré, à ce sujet que : "La Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies n'est pas seulement une compétition africaine mais un événement mondial qui attire des centaines de millions de spectateurs. Le football, qui est le sport le plus populaire en Afrique, est une excellente plateforme pour de nombreuses entreprises et il était important pour la CAF et le COCAN de passer du temps avec les entreprises locales en Côte d'Ivoire pour expliquer le processus et discuter des opportunités potentielles. Nous sommes ravis du résultat et du niveau d'intérêt montré par les entreprises nationales et locales. Nous espérons que d'autres partenaires nationaux se joindront à nous".

Le Président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, a ajouté : "La dernière fois que la Côte d'Ivoire a accueilli la CAN, c'était il y a près de 40 ans. Nous devons encourager les grandes et les petites entreprises à participer à cet événement pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Il s'agit de l'événement le plus important organisé par notre pays et nous sommes très enthousiastes pour les mois à venir."

La semaine dernière, la CAF a annoncé des revenus commerciaux de 125,2 millions de dollars, soit une augmentation de 17% d'une année sur l'autre, lors de la 45ème Assemblée Générale Ordinaire de la CAF à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

L'augmentation significative de 21,6 millions de dollars de la croissance des revenus par rapport à l'exercice précédent est largement due à une augmentation des droits de sponsoring et de télévision de la CAF, ce qui place l'organisation sur la voie du redressement financier.