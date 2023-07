Cote d'Ivoire: Parc des expositions d'Abidjan - Un investissement de 75 milliards de FCfa

Le parc des expositions d'Abidjan est ouvert. C'était lors d'une cérémonie d'inauguration tenue le lundi 17 juillet 2023 dans la commune de Port-Bouët.

Cette oeuvre architecturale réalisée par le Groupe Pierre Fakoury Organisation (Pfo) a coûté la bagatelle de 75 milliards de FCfa, au dire du maître d'ouvrage, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Souleymane Diarrassouba.

Les travaux de ce parc qui ont été lancés en février 2020 s'achèvent ainsi après une durée de trois ans. L'infrastructure selon le maître d'ouvrage, s'étend sur une superficie totale de 30 hectares, structurée en trois phases.

La phase I ouverte, lundi, comprend un Convention Center (une salle polyvalente) d'une surface de 14 400 m² capable « d'accueillir 11 000 personnes dont 5 000 assises et 6 000 debout, le Hall 1 (hall d'exposition), d'une surface de 7 200 m² avec une capacité de 640 stands d'expositions et d'une Piazza d'une surface de 11 000 m² d'exposition à l'air libre ».

Un agrandissement de l'infrastructure prévu

Outre ses principales infrastructures, l'ouvrage est équipé d'un pavillon d'entrée comprenant, notamment la billetterie, le centre d'orientation, l'administration, la salle de presse, le poste de secours (santé et sécurité), les sanitaires, les locaux techniques et logistiques, et les espaces de restauration. Il dispose en outre de 800 places de stationnement.

De par ses infrastructures, sa superficie et sa capacité à accueillir un grand nombre de personnes et des évènements de grande envergure internationale, le parc des expositions d'Abidjan est considéré comme le "plus grand de l'Afrique subsaharienne Francophone et de l'Afrique de l'ouest".

Dans le cadre de son agrandissement, une seconde phase de la construction est prévue. Cette phase, souligne le ministre, comprendra les Hall 2 et 3 puis plusieurs salles de réunions, ainsi que des réceptifs hôteliers, des restaurants, des commerces (type Mall) et des espaces de loisirs.