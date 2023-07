Tunisie: Pas de lieu sûr pour les migrants et réfugiés africains noirs

communiqué de presse

Tunis — Des forces de sécurité maltraitent des migrants ; l'Union européenne devrait suspendre son soutien au contrôle des migrations

La police, l'armée et la garde nationale tunisiennes, y compris les garde-côtes, ont commis de graves abus à l'encontre de migrants, de réfugiés et de demandeurs d'asile africains noirs, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Parmi les abus documentés figurent des passages à tabac, le recours à une force excessive, certains cas de torture, des arrestations et détentions arbitraires, des expulsions collectives, des actions dangereuses en mer, des évictions forcées, ainsi que des vols d'argent et d'effets personnels.

Pourtant, le 16 juillet, l'Union européenne (UE) a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec la Tunisie, portant sur un nouveau « partenariat stratégique » et un financement allant jusqu'à un milliard d'euros, dont 105 millions d'euros sont destinés à « la gestion des frontières, [...] des opérations de recherche et sauvetage, [...] la lutte contre le trafic de migrants et [...] la politique de retour ». Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a souligné que le partenariat porterait notamment sur « le renforcement des efforts visant à mettre un terme à la migration clandestine ». Le protocole d'accord, qui doit être formellement approuvé par les États membres de l'UE, ne prévoit aucune garantie sérieuse que les autorités tunisiennes empêcheront les violations des droits des migrants et des demandeurs d'asile, et que le soutien financier ou matériel de l'UE ne parviendra pas à des entités responsables de violations des droits humains.

%

« Les autorités tunisiennes ont maltraité des étrangers africains noirs, alimenté des attitudes racistes et xénophobes, et renvoyé de force des personnes fuyant par bateau qui risquent de subir de graves préjudices en Tunisie », a déclaré Lauren Seibert, chercheuse au sein de la division Droits des réfugiés et migrants de Human Rights Watch. « En finançant les forces de sécurité qui commettent des abus lors de contrôles migratoires, l'UE partage la responsabilité de la souffrance des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile en Tunisie ».

Au total, entre 2015 et 2022, l'UE a consacré à la Tunisie entre 93 et 178 millions d'euros pour des objectifs liés aux migrations, dont une partie a renforcé et équipé les forces de sécurité afin de prévenir les migrations irrégulières et d'arrêter les bateaux à destination de l'Europe. L'UE devrait suspendre le financement des forces de sécurité tunisiennes destiné au contrôle des migrations et soumettre tout nouveau soutien à des critères clairs en matière de droits humains, a déclaré Human Rights Watch. Les États membres de l'UE devraient suspendre leur soutien à la gestion des migrations et des frontières dans le cadre du protocole d'accord récemment signé avec la Tunisie, jusqu'à ce qu'une évaluation approfondie de son impact sur les droits humains soit réalisée.

Outre les abus attestés des forces de sécurité, les autorités tunisiennes n'ont pas assuré de manière adéquate une protection, une justice ou un soutien aux nombreuses victimes d'évictions forcées et d'attaques racistes, et ont même parfois bloqué ces efforts. C'est pourquoi, pour les Africains noirs, la Tunisie n'est ni un lieu sûr pour le débarquement de ressortissants de pays tiers interceptées ou sauvées en mer, ni un « pays tiers sûr » pour les transferts de demandeurs d'asile.

Depuis mars, Human Rights Watch a mené des entretiens téléphoniques et en personne avec 24 personnes -- 22 hommes, ainsi qu'une femme et une fille -- qui vivaient en Tunisie, dont 19 migrant·e·s, quatre demandeur·euse·s d'asile et un réfugié, originaires du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Sierra Leone, du Cameroun et du Soudan. Dix-neuf personnes étaient entrées en Tunisie entre 2017 et 2022 : douze de manière irrégulière et sept de manière régulière. Pour cinq personnes interrogées, la date et le mode d'entrée n'étaient pas connus. Certaines des personnes interrogées ne sont pas nommées pour des raisons de sécurité ou à leur demande.

Human Rights Watch a également mené des entretiens avec quatre représentants de groupes de la société civile en Tunisie -- le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), Avocats sans frontières (ASF), EuroMed Rights et Alarm Phone, un réseau de lignes téléphoniques d'urgence --, ainsi qu'un volontaire qui a aidé des réfugiés à Tunis ; Elizia Volkmann, journaliste basée à Tunis ; et Monica Marks, professeure d'université et spécialiste de la Tunisie. Tous les sept avaient interrogé ou aidé des dizaines de migrants, de demandeurs d'asile et de réfugiés en Tunisie, et étaient informés des cas d'abus commis par la police ou les garde-côtes ou les avaient documentés.

Parmi les migrants, demandeurs d'asile et réfugiés interrogés, neuf étaient rentrés dans leur pays à bord de vols de rapatriement d'urgence en mars, tandis que huit étaient restés à Tunis, la capitale tunisienne, ou à Sfax, une ville portuaire située au sud-est de Tunis. Sept d'entre eux faisaient partie des quelque 1 200 Africains noirs expulsés ou transférés de force par les forces de sécurité tunisiennes aux frontières terrestres avec la Libye et l'Algérie au début du mois de juillet.

Au total, 22 personnes interrogées ont été victimes de violations de leurs droits humains commises par les autorités tunisiennes.

Bien que les violations documentées aient eu lieu entre 2019 et 2023, elles se sont majoritairement produites après que le président Kais Saied, en février 2023, a ordonné aux forces de sécurité de réprimer la migration irrégulière, associant les migrants africains sans papiers à la criminalité et à un « complot » visant à modifier la structure démographique de la Tunisie. Le discours du président, qualifié de raciste par les experts des Nations Unies, a été suivi d'un déferlement de discours de haine, de discrimination et d'agressions.

Quinze personnes interrogées ont déclaré avoir subi des violences de la part de la police, de l'armée ou de la garde nationale y compris des garde-côtes. Parmi ces personnes figurent un réfugié et un demandeur d'asile qui ont été battus et ont reçu des décharges électriques lors de leur détention par la police à Tunis. Cinq personnes ont déclaré que les autorités avaient confisqué leur argent ou leurs effets personnels et ne les leur avaient jamais rendus.

Les sept personnes interrogées expulsées vers les zones frontalières en juillet ont déclaré que l'armée et la garde nationale les avaient laissées dans le désert avec des quantités insuffisantes de nourriture et d'eau. Si certaines ont été réinstallées en Tunisie une semaine plus tard par les autorités tunisiennes, d'autres avaient encore besoin d'aide ou étaient portés disparus.

Au moins neuf personnes interrogées ont été arrêtées et détenues arbitrairement à Tunis, Ariana et Sfax, où la police a dressé leur profil en fonction de leur couleur de peau. Ces personnes ont déclaré que les policiers n'avaient pas vérifié leurs papiers avant de les arrêter et que, dans la plupart des cas, ils n'avaient pas procédé à une évaluation individuelle de leur statut légal et ne leur avaient pas permis de contester leur arrestation.

Un Malien de 31 ans interrogé avait une carte de séjour valide lorsque la police l'a arrêté arbitrairement à la mi-2022 à Ariana. « Ils ne m'ont pas demandé si j'avais des documents ou non », a-t-il déclaré. « Mon ami a été arrêté avec moi [...], [c'est] un militaire guinéen venu en Tunisie pour se faire soigner. Il avait un passeport avec un cachet d'entrée [valide] ».

Cinq personnes ont décrit des abus commis pendant ou après des interceptions et des sauvetages en mer près de Sfax, apparemment par la garde nationale maritime, également appelée garde côtière. Il s'agit notamment de passages à tabac, de vols, de l'abandon d'un bateau à la dérive sans moteur, du renversement d'un bateau, d'insultes et de crachats à l'encontre des survivants.

Trois représentants de groupes de la société civile interrogés ont également décrit les pratiques de plus en plus problématiques des garde-côtes depuis 2022, notamment des passages à tabac, l'utilisation dangereuse de gaz lacrymogènes, des tirs en l'air, le fait de prendre ou d'endommager les moteurs des bateaux et de laisser les gens bloqués en mer, la création de vagues qui font chavirer les bateaux, des retards dans les sauvetages, et des vols d'argent et de téléphones.

Human Rights Watch a écrit aux ministères tunisiens des Affaires étrangères et de l'Intérieur le 28 juin pour leur faire part des résultats de ses recherches et leur poser des questions, mais n'a reçu aucune réponse.

Outre les abus des forces de sécurité, au moins 12 hommes interrogés ont déclaré avoir été victimes d'abus de la part de civils tunisiens : parmi eux, dix ont été agressés ou victimes de vols, et cinq ont été victimes d'évictions forcées par des propriétaires civils. Hormis deux de ces incidents, tous se sont produits après le discours de février du président Saeid.

Dans les mois qui ont suivi ce discours, et dans le contexte de la détérioration de la situation économique de la Tunisie, de l'aggravation de la répression et de la violence xénophobe, et de l'augmentation des départs de bateaux et des décès en mer, plus d'une dizaine de responsables européens se sont rendues en Tunisie pour discuter d'économie, de sécurité et de migration avec des responsables politiques tunisiens. Le ministre de l'Intérieur allemand a évoqué l'importance des « droits humains des réfugiés » et la « création de voies d'immigration légales », mais peu d'autres ont mentionné publiquement les préoccupations en matière de droits humains. Le ministre de l'Intérieur français a déclaré que la France offrirait à la Tunisie 25,8 millions d'euros pour l'aider à « contenir le flux irrégulier de migrants ».

Des millions d'euros de financements de l'UE et de financements bilatéraux -- notamment de la part de l'Italie -- ont déjà permis de soutenir, d'équiper et de former les garde-côtes tunisiens, les « forces de sécurité intérieure » et les « institutions de gestion des frontières terrestres ».

L'« externalisation » des frontières, qui consiste à empêcher les arrivées irrégulières en confiant les contrôles migratoires à des pays tiers, est devenue un élément central de la réponse de l'UE aux migrations mixtes et a donné lieu à des violations flagrantes des droits humains. De plus, le soutien aux forces de sécurité qui commettent des abus ne fait qu'exacerber les violations des droits humains qui sont à l'origine des migrations.

« L'UE et le gouvernement tunisien devraient réorienter fondamentalement leur manière d'aborder les défis migratoires », a déclaré Lauren Seibert. « Le contrôle des frontières ne justifie aucunement que les droits soient bafoués et les responsabilités en matière de protection internationale ignorées ».

Contexte des migrations et de la situation des réfugiés en Tunisie

La Tunisie est un pays d'origine, de destination et de transit pour les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Au premier semestre 2023, elle a dépassé la Libye comme point de départ des bateaux accostant en Italie. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), sur les 69 599 personnes arrivées en Italie entre le 1er janvier et le 9 juillet par la mer Méditerranée, 37 720 étaient parties de Tunisie, 28 558 de Libye, et les autres de Turquie et d'Algérie.

Les pays d'origine les plus courants pour les personnes arrivant en Italie étaient, par ordre décroissant, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, le Pakistan, le Bangladesh, la Tunisie, la Syrie, le Burkina Faso, le Cameroun et le Mali. Le Cameroun, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée ont été confrontés ces dernières années à des violations généralisées des droits humains liées à des conflits, à des coups d'État ou à des mesures de répression gouvernementales.

Selon une estimation officielle datant de 2021, 21 000 étrangers originaires de pays africains non maghrébins se trouvent en Tunisie, dont la population est de 12 millions d'habitants. Depuis janvier, le pays a accueilli 9 000 réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés. La Tunisie est un État partie aux Conventions des Nations Unies et de l'Afrique relatives au statut des réfugiés, et sa Constitution prévoit le droit à l'asile politique. Cependant, elle ne dispose pas d'une loi ou d'un système national d'asile. C'est le HCR qui effectue l'enregistrement des réfugiés et détermine leur statut.

Bien que les normes internationales en matière de droits humains découragent la criminalisation de la migration irrégulière, les lois tunisiennes datant de 1968 et de 2004 criminalisent l'entrée, le séjour et la sortie irréguliers d'étrangers, ainsi que l'organisation ou l'aide à l'entrée ou à la sortie irrégulières, sanctionnées par des peines d'emprisonnement et des amendes. La Tunisie n'a pas de base légale explicite pour la détention administrative des immigrants, mais de nombreuses organisations ont documenté des cas de détention arbitraire de migrants africains. Pour plusieurs nationalités africaines, la Tunisie autorise les séjours de 90 jours sans visa avec tampon d'entrée, mais l'obtention d'une carte de séjour peut se révéler difficile.

Selon le FTDES (un forum non gouvernemental), entre janvier et mai 2023, les autorités tunisiennes ont arrêté plus de 3 500 migrants pour « séjour irrégulier » et intercepté plus de 23 000 personnes tentant de quitter la Tunisie de manière irrégulière. Romdhane Ben Amor, porte-parole du FTDES, a déclaré à Human Rights Watch que la plupart des arrestations de migrants enregistrées ont eu lieu aux abords de la frontière algérienne, mais qu'après le discours du président, des centaines d'entre elles ont également eu lieu à Tunis, à Sfax et dans d'autres villes.

Expulsions collectives aux frontières avec la Libye et l'Algérie

Entre le 2 et le 5 juillet 2023, la police, la garde nationale et l'armée tunisiennes ont mené des raids à Sfax et dans ses environs, arrêtant arbitrairement des centaines d'étrangers africains noirs de nombreuses nationalités, en situation régulière ou irrégulière. La garde nationale et l'armée ont expulsé ou transféré de force, sans aucun respect des procédures légales, jusqu'à 1 200 personnes, réparties en plusieurs groupes, vers les frontières libyenne et algérienne.

Selon cinq personnes interrogées qui ont été expulsées, les autorités ont conduit environ 600 à 700 personnes vers le sud jusqu'à la frontière libyenne, non loin de la ville de Ben Guerdane. Elles en ont conduit des centaines d'autres vers l'ouest, à divers endroits le long de la frontière algérienne, dans les gouvernorats de Tozeur, Gafsa et Kasserine, selon deux personnes expulsées, des représentants des Nations Unies, le FTDES et le réseau Alarm Phone.

Parmi les centaines de personnes expulsées vers une zone éloignée et militarisée située à la frontière entre la Tunisie et la Libye, se trouvaient au moins 29 enfants et trois femmes enceintes. Au moins six d'entre elles étaient des demandeurs d'asile enregistrés auprès du HCR. Les personnes interrogées ont déclaré avoir été battues et agressées par des membres de la garde nationale ou des militaires pendant leur expulsion ; une jeune fille de 16 ans, notamment, a affirmé avoir été agressée sexuellement. Ces personnes ont ajouté que les agents de sécurité avaient jeté leur nourriture, détruit leurs téléphones et les avaient laissées dans une zone d'où, repoussées par les forces de sécurité des deux pays, elles ne pouvaient ni entrer en Libye ni retourner en Tunisie. Elles ont fourni les positions GPS des endroits où elles se trouvaient du 2 au 4 juillet, ainsi que des vidéos et des photos des personnes expulsées, de leurs blessures, des téléphones brisés, des passeports, des cartes consulaires et des cartes de demandeur d'asile.

Le 7 juillet, Human Rights Watch a interrogé deux personnes qui avaient été expulsées ou transférées de force vers ou près de la frontière algérienne les 4 et 5 juillet. Elles se trouvaient dans deux groupes différents totalisant 15 personnes dont sept femmes -- y compris deux femmes enceintes -- et un enfant. Selon leurs dires, elles ont été transportées depuis Sfax dans des bus, forcées de marcher dans le désert sans nourriture ni eau suffisantes, et repoussées par les forces de sécurité algériennes et tunisiennes. Une demandeuse d'asile guinéenne a communiqué la position GPS de son groupe, dans le gouvernorat de Gafsa, tandis qu'un Ivoirien a partagé la position du sien, dans le gouvernorat de Kasserine. Ils ont également fourni des vidéos de leurs groupes marchant dans le désert.

Dans une déclaration du 8 juillet, le président Saied a qualifié les accusations d'abus commis par les forces de sécurité à l'encontre des migrants de « mensonges » et de « fausses informations ». Le week-end du 8 juillet, les équipes du Croissant-Rouge tunisien ont fourni de la nourriture, de l'eau et une aide médicale à quelques migrants qui se trouvaient aux frontières de l'Algérie et de la Libye, ou à proximité. Il s'agit du seul groupe d'aide humanitaire que les autorités tunisiennes ont autorisé à pénétrer dans la zone frontalière avec la Libye.

Le 10 juillet, les autorités tunisiennes ont finalement transféré plus de 600 personnes de la frontière libyenne vers des abris de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et d'autres installations à Ben Guerdane, Medenine et Tataouine, selon des représentants des Nations Unies et un Ivoirien qui se trouvait parmi les personnes emmenées à Medenine, qui a fourni sa localisation. Cependant, le 11 juillet, Human Rights Watch s'est entretenu avec deux migrants affirmant qu'ils faisaient partie d'un groupe de plus de cent personnes expulsées toujours bloquées à la frontière libyenne. Ils ont fourni des vidéos et leur localisation.

Des migrant·e·s aux deux frontières ont déclaré à Human Rights Watch et à d'autres que plusieurs avaient péri ou avaient été tués à la suite d'une expulsion, bien que Human Rights Watch n'ait pas pu confirmer leurs récits de manière indépendante. Le 11 juillet, l'Agence France-Presse a indiqué que les corps de deux migrants avaient été retrouvés dans le désert près de la frontière entre la Tunisie et l'Algérie. Al Jazeera, qui s'est rendu à plusieurs reprises dans la zone frontalière entre la Tunisie et la Libye, a publié des images du 11 juillet montrant deux groupes de migrant·e·s africain·e·s toujours bloqué·e·s -- plus de 150 personnes au total -- et le corps d'un migrant décédé.

La Tunisie est un État partie à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui interdit les expulsions collectives ; ainsi qu'aux Conventions des Nations Unies et de l'Afrique relatives au statut des réfugiés, à la Convention contre la torture et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdisent les retours forcés ou les expulsions vers des pays où les personnes risquent d'être torturées, de voir leur vie ou leur liberté menacées, ou de subir d'autres préjudices graves.

Abus commis par la police

Outre les personnes expulsées, onze personnes interrogées ont été victimes d'abus de la part de la police à Tunis, à Sfax, à Ariana et dans une ville proche de la frontière algérienne ; parmi celles-ci, au moins huit ont subi des violences. Deux ont déclaré que la police les avait expulsées de force de leur logement. Sept ont fait état d'insultes racistes de la part de la police et l'une d'entre elles a été menacée de mort.

Sidy Mbaye, un Sénégalais de 25 ans rapatrié en mars, était entré en Tunisie de manière irrégulière en 2021 et travaillait comme vendeur ambulant. Il a décrit les abus commis par la police à Tunis :

[Le 25 février], je suis allé en ville pour vendre des téléphones, des T-shirts et des tissus au marché [...]. Trois policiers se sont approchés de moi et m'ont demandé ma nationalité. Ils ont dit : « Tu as entendu ce que le président a dit ? Tu dois partir [...] ». Ils ne m'ont demandé aucun document. Ils ont pris toute ma marchandise [...]. J'ai [résisté] [...] ils m'ont durement battu, me donnant des coups de poing et me frappant avec des matraques. Du sang coulait de mon nez [...].Ils m'ont emmené au poste de police, m'ont mis dans une cellule et ont continué à me frapper et à m'insulter [...]. Ils ont dit quelque chose sur le fait que j'étais noir [...]. Ils ne m'ont toujours pas demandé de documents. J'y ai passé une journée. Je refusais de partir parce que je voulais récupérer mes affaires, mais j'ai fini par partir. Ils m'ont menacé et m'ont dit : « Si tu reviens et que tu vends encore ces choses, on va te tuer. Quittez le pays immédiatement ». [...] Là où je vivais avec cinq autres Sénégalais, le propriétaire était un policier [...] En revenant, nous avons trouvé nos affaires dehors.

Papi Sakho, un Sénégalais de 29 ans qui est venu à Tunis de manière irrégulière pour travailler, a été victime de violences et d'une éviction forcée par la police avant d'être rapatrié, en mars :

Fin février [...], cinq officiers de police sont venus [...]. Nous étions quatre en train de travailler au garage-lavage, moi, deux Gambiens et un Ivoirien. [...] Ils ne nous ont pas demandé nos papiers [...]. Ils nous criaient dessus, nous insultaient [...] Ils m'ont battu durement avec des matraques [...]. L'Ivoirien était blessé et saignait [...] ils ont fermé notre garage [...]. Et c'est nous qui lavions habituellement leurs voitures de police !La police nous a alors conduits à notre logement et a averti le propriétaire que nous n'avions plus le droit d'y rester. [...]. Ils ont pris nos bagages et les ont mis dehors [...]. Mon passeport est resté à l'intérieur. La police a pris mes deux téléphones [...]. Les autres m'ont dit que la police avait pris une partie de leur argent.

Moussa Baldé, mécanicien sénégalais de 30 ans, a déclaré être arrivé en Tunisie en 2021 avec un visa de travail. Il s'est rendu à Tunis en février 2023 pour acheter des pièces détachées. « Un policier a arrêté mon taxi, m'a fait descendre et m'a poussé. Il m'a dit : "Tu es noir, tu n'as pas le droit d'être ici [...]". Il ne m'a pas demandé mes papiers, il m'a juste indexé à cause de la couleur de ma peau. [Au poste de police,] deux policiers m'ont donné des coups de poing et m'ont frappé. Ils ne m'ont donné à manger qu'une seule fois pendant les deux jours [de détention], et j'ai dormi par terre ». La police ne lui a posé aucune question sur son statut juridique. « Ils m'ont dit : "Nous allons te libérer, mais tu dois quitter le pays" ».

Abdoulaye Ba, 27 ans, également originaire du Sénégal, vivait à Tunis depuis 2022. En février 2023, la police est venue sur le chantier où il travaillait et a arrêté au moins dix travailleurs, certains avec papiers et certains sans papiers, originaires d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale :

Il y avait des Tunisiens et des Marocains, mais ils n'ont arrêté que des personnes à la peau noire. Ils nous ont demandé de quel pays nous venions mais n'ont pas demandé nos papiers [...]. Nous avons résisté à l'arrestation et une partie de la ville est sortie [...] et nous jetait des pierres [...]. La police nous a frappés avec des matraques [...] Ils nous ont emmenés dans un poste de police à Tunis et nous ont détenus pendant cinq heures, sans demander à voir nos papiers [...]. Ils nous ont ensuite relâchés et nous ont demandé de quitter la Tunisie. [...] La police a également volé mon iPhone 12, et d'autres ont dit que la police avait pris leur argent.

Un Malien de 24 ans sans papiers a déclaré qu'avant son rapatriement en mars, il travaillait dans un restaurant à Tunis. En février, la police l'a arrêté alors qu'il rentrait du travail avec un autre Malien, mais n'a procédé à aucune vérification légale. Il a raconté :

Ils ne m'ont pas demandé mes papiers [...]. S'ils voient un Noir, ils le prennent et l'emmènent dans leur voiture. Pendant l'arrestation, des Tunisiens regardaient et criaient : « Vous, les Noirs, vous devez partir... ». La police a pris l'argent [de mon ami] [...], environ 600 dinars [...]. Ils nous ont gardés pendant quatre jours [au poste de police]. [...] Nous dormions par terre [...]. Ils ne nous donnaient que du pain et de l'eau deux fois par jour. [...] [...] Nous avons trouvé une centaine d'Africains [détenus] là-bas [...]. Ils nous considéraient comme si nous n'étions pas des humains.

Un Camerounais de 24 ans vivant à Sfax sans papiers a déclaré qu'à plusieurs reprises, début 2023, la police avait fait des descentes dans la maison qu'il partageait avec plusieurs migrants et avait pris leurs téléphones et leur argent.

Les abus commis par la police ne datent pas seulement de 2023. Un Malien de 31 ans a déclaré qu'en décembre 2021, un groupe de 6 à 8 policiers l'avait trouvé endormi dans une gare et l'avait agressé avant de l'arrêter pour entrée irrégulière, dans une ville proche de la frontière algérienne : « Ils m'ont frappé à plusieurs reprises avec leurs matraques, jusqu'à ce que je tombe, puis ils m'ont donné des coups de pied ».

Un Malien de 32 ans, rapatrié en mars, a déclaré que la police de Sfax lui avait pris deux de ses téléphones à la mi-2022, en plus de l'argent que transportait son ami. « Les policiers, s'ils voient une personne noire avec un petit sac, ils fouillent le sac. Lorsqu'ils trouvent de l'argent [ou des objets de valeur], ils le prennent », a-t-il témoigné.

Répression policière contre des réfugiés participant à des manifestations

Après le discours du président Saeid un grand nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile et d'autres personnes devenues sans abri à la suite d'évictions ou craignant pour leur sécurité ont campé devant les bureaux du HCR et de l'OIM au Lac 1, à Tunis. Parmi les personnes qui se trouvaient devant le HCR, certaines ont barricadé la zone et ont commencé à protester. Le 11 avril, après l'entrée de force de plusieurs personnes dans une partie des locaux du HCR, la police est arrivée pour disperser le camp. La police a fait usage de gaz lacrymogènes et de la force, et certaines personnes ont jeté des pierres sur des voitures ou la police.

« En réaction, la police a fait un usage disproportionné de la violence [...], en particulier compte tenu du fait que des personnes vulnérables se trouvaient là, ainsi que des familles et des jeunes enfants », a déclaré Elizia Volkmann, une journaliste qui s'est rendue sur les lieux plus tard dans la journée. Human Rights Watch a écouté un entretien enregistré par Elizia Volkmann le 11 avril avec un témoin des événements, qui a déclaré avoir vu la police gifler une Soudanaise avant que la situation ne dégénère, et que la police avait battu les gens avec des bâtons et tiré « de nombreux coups de gaz lacrymogène ».

Un demandeur d'asile soudanais, qui campait devant le bureau du HCR depuis novembre 2022, a déclaré à Human Rights Watch que lui et d'autres avaient barricadé la zone pour se protéger, et que le 10 avril, ils étaient entrés dans les locaux du HCR « pour boire de l'eau et utiliser les toilettes ». Selon ses dires, le 11 avril, « C'est la police qui a commencé les violences. Ils [...] sont venus et ont tiré des gaz [lacrymogènes] sur nous. Et c'était la première fois que les policiers nous jetaient des pierres -- j'ai vu deux d'entre eux le faire ». Il a raconté avoir ensuite vu des personnes jeter à leur tour des pierres sur la police. Il a précisé qu'après avoir fui la zone, lui et d'autres ont été battus et arrêtés dans la rue par la police.

La police a d'abord placé 80 à 100 personnes -- dont des femmes et des enfants -- en garde à vue au poste de police de Lac 1 et détruit le camp. Plus tard dans la journée, ils ont libéré le demandeur d'asile soudanais, entre autres, mais selon un représentant d'Avocats sans frontières (ASF), ils ont transféré 31 hommes à la prison de Mornaguia au titre de divers chefs d'accusation, notamment pour désobéissance et agression. ASF a fourni une assistance juridique aux accusés, qui ont été libérés fin avril, les charges ayant été abandonnées pour la moitié du groupe et l'autre moitié étant en attente d'une audience en septembre, a déclaré le représentant d'ASF.

Un demandeur d'asile sierra-léonais, qui campait devant l'OIM et le HCR depuis son expulsion de son appartement en février, figurait parmi les personnes arrêtées. Human Rights Watch a examiné un document officiel confirmant sa libération de la prison de Mornaguia fin avril. Lors de la répression du camp le 11 avril, il a déclaré avoir « vu un [demandeur d'asile] libérien se faire battre par la police [...] il y avait tellement de sang ». Il affirme ne pas avoir participé à des actes de violence, mais a enregistré des vidéos et passé des appels téléphoniques. Il a raconté que la police l'avait attrapé, arrêté et torturé en détention :

Dans le véhicule de police, un [agent] a commencé à m'étrangler pour me forcer à ouvrir mon téléphone. [...] Ils m'ont emmené au poste de police de Lac 1. Ils ont séparé trois d'entre nous, moi, un [demandeur d'asile] sierra-léonais et le Libérien [blessé] [...].

[Ils] nous ont placé dans une pièce non ouverte au public, où ils nous ont torturés. Deux [agents en uniforme] ont utilisé [...] un bâton en bois [...] pour nous frapper à la tête, aux chevilles, là où se trouvent les os [...]. Deux [autres agents en uniforme] nous ont transmis des chocs électriques avec des appareils comme des tasers [...]. Un [homme en civil] [...] m'a dit en anglais : « Vous [...]dites que la Tunisie n'est pas sûre [...]. Vous êtes des putains d'immigrés et de réfugiés, vous voulez gâcher notre image » [...] ». Les autres policiers nous ont insultés en arabe [...]. Ils nous ont torturés [...] pendant environ 45 minutes.

Un réfugié soudanais a également déclaré à Human Rights Watch avoir été battu et avoir reçu des chocs électriques au poste de police de Lac 1, avant d'être transféré à la prison de Mornaguia.

Un Tunisois qui a aidé plusieurs hommes à obtenir une aide médicale après leur libération de la prison de Mornaguia en mai, a déclaré que deux réfugiés, un Érythréen et un Centrafricain, avaient fait état de l'usage d'armes électriques, telles que des tasers, par la police à leur encontre lors de leur arrestation. Selon ses dires, deux réfugiés érythréens lui avaient également raconté qu'au poste de Lac 1, « la police les [avait] battus [...] hors du champ de la caméra ».

Le demandeur d'asile soudanais qui a été détenu puis relâché le même jour a déclaré avoir vu plusieurs détenus africains emmenés dans une autre pièce du commissariat et les avoir entendus pleurer de douleur ; plus tard, certains lui ont dit que la police avait utilisé des appareils pour leur administrer des chocs électriques. Les violences policières l'ont convaincu de quitter la Tunisie : « Je demande à des personnes que je connais de m'aider à traverser la mer, à m'éloigner de ce pays ».

Abus des garde-côtes et interceptions en mer

Sur les six personnes interrogées par Human Rights Watch qui avaient tenté une ou plusieurs traversées en bateau vers l'Europe, cinq avaient subi des retours forcés de leurs bateaux. De telles mesures de rétention ou de retour forcé des personnes, appelées « pullbacks » en anglais - des actions des autorités visant à empêcher les gens de quitter un pays en dehors des points de passage officiels de la frontière, y compris les retours forcés de bateaux en partance - peuvent constituer une atteinte au droit des personnes à demander l'asile et à quitter tout pays, qu'il s'agisse du leur ou d'un autre, et les piéger dans des situations abusives.

Cinq personnes interrogées ont également décrit des abus commis par les autorités tunisiennes près de Sfax entre 2019 et 2023, pendant ou après des interceptions en mer (quatre personnes) ou des sauvetages (une personne).

Salif Keita, un Malien de 28 ans rapatrié en mars, a déclaré avoir tenté une traversée en bateau depuis Sfax en 2019. « Les garde-côtes nationaux ont pris notre moteur et nous ont laissés bloqués en mer », a-t-il relaté. « Nous avons dû casser des morceaux de bois du bateau [...] pour revenir en pagayant ».

Un Ivoirien de Sfax a tenté un voyage en mer en janvier 2022. Il a déclaré que les garde-côtes avaient intercepté le bateau et avaient frappé les passagers à coups de bâton. Pendant qu'il était en mer, il a également vu un bateau de migrants, qui transportait également des enfants, renversé par des vagues que provoquait un bateau des garde-côtes.

Un Malien de 32 ans avait également tenté un voyage en mer. Il était entré régulièrement en Tunisie, mais son tampon d'entrée avait expiré. Ne pouvant obtenir de carte de séjour, il a embarqué en décembre 2021 près de Sfax, sur un bateau qui transportait une cinquantaine d'Africains de l'Ouest et du Centre. Les autorités les ont interceptés dans les 15 minutes qui ont suivi leur départ. Il a raconté : « Ils ont pris l'argent ou les téléphones des gens [...]. Ceux qui n'avaient ni l'un ni l'autre, ils ont frappés et insultés. J'ai même vu un [agent] frapper une des femmes [...]. Ils ont pris mon téléphone ».

Un Camerounais de 24 ans a déclaré qu'en avril 2023, après le retournement de leur bateau près de Sfax, lui et d'autres personnes avaient été secourus par des garde-côtes qui, une fois à terre, s'étaient mis à les insulter, à leur cracher de dessus et à les battre avant de les relâcher.

Moussa Kamara, un Malien de 28 ans vivant à Sfax, était entré en Tunisie en mai 2022. En décembre 2022, il a embarqué près de Sfax avec environ 25 Africain·e·s de l'Ouest. « Au bout de 30 minutes à peine, les garde-côtes sont arrivés [en positionnant leur bateau à côté du nôtre] et ont dit "Stop !". Nous ne nous sommes pas arrêtés, alors l'un des gardes a commencé à nous frapper avec un bâton [...]. Ils ont frappé trois hommes, dont moi... Un de mes amis a été blessé ». Les autorités les ont emmenés à Sfax puis les ont relâchés.

Après cette expérience, Kamara est resté en Tunisie, mais le discours du président Saied et ses conséquences l'ont fait changer d'avis : « J'ai décidé d'essayer encore [un voyage en mer]. Le président nous a dit de quitter le pays. Si je ne pars pas, je ne trouverai pas une maison ou un travail ».

« Le président a créé un climat d'horreur pour les migrants en Tunisie, si bien que beaucoup se précipitent pour partir », a expliqué Ben Amor, du Forum tunisien, FTDES. « Ces derniers mois, les garde-côtes ont commencé à utiliser des gaz lacrymogènes pour obliger [les bateaux] à s'arrêter [...]. Ils se sont visés sur les migrants qui essaient de les filmer [...] ; ils confisquent les téléphones après chaque opération ».

Une bénévole d'Alarm Phone à Tunis a déclaré que son équipe avait recueilli des témoignages similaires : « Depuis 2022, il y a des comportements récurrents des garde-côtes tunisiens en attaquant des bateaux[...] ; ils utilisent des bâtons pour frapper les gens, dans certains cas, des gaz lacrymogènes, [...] ils tirent en l'air ou en direction du moteur [...] et parfois [...] ils laissent les gens bloqués [en mer dans des bateaux hors d'usage] ». De nombreuses pratiques de ce type ont été citées dans une déclaration de décembre de plus de 50 groupes en Tunisie, et à nouveau en avril.

Soutien au contrôle des migrations de l'Union européenne

Entre 2015 et 2021, l'Union européenne a alloué 93,5 millions d'euros à la Tunisie sur son « Fonds d'affectation spéciale d'urgence pour l'Afrique » (EUTF), qui vise à lutter contre la migration irrégulière, les déplacements et l'instabilité. Ce montant comprend 37,6 millions d'euros destinés à la « gestion des frontières » et à la lutte contre le « trafic de migrants et la traite des êtres humains ». Un document de l'UE de février 2022 indiquait que le financement de la lutte contre le trafic et la traite de migrants « [prévoyait] l'équipement et la formation des agents des forces de sécurité intérieure, ainsi que de la douane tunisienne ».

Ce document indiquait également que l'UE « désignerait » jusqu'à 85 millions d'euros en tant que somme à allouer à des projets liés à la migration en Tunisie en 2021 et 2022. Il ne précisait pas ce qui avait déjà été dépensé ; cependant, selon un document de l'UE de février 2021, « un programme de soutien très important, financé par l'UE et bénéficiant aux garde-côtes tunisiens, [était] en cours de mise en oeuvre ». Sur les 85 millions d'euros, 55 millions auraient pu être alloués au soutien du contrôle des migrations en Tunisie, selon la répartition fournie dans le document de 2022, à savoir : 25 millions d'euros pour la gestion des frontières, y compris le soutien aux garde-côtes ; 6-10 millions d'euros pour le « gouvernance » des migrations et la protection; 20-25 millions d'euros pour la migration légale et la mobilité du travail ; 12-20 millions d'euro pour la lutte contre le trafic et la traite de migrants ; et 5 millions d'euros pour des retours.

Le document de 2022 détaille également le soutien bilatéral important apporté à la Tunisie par l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et d'autres États membres de l'UE. En plus de son « fonds pour la coopération migratoire (environ 10 millions d'euros) », l'Italie a fourni des équipements (véhicules, bateaux, etc.) « pour une valeur totale de 138 millions d'euros depuis 2011 », ainsi qu'une « assistance technique liée au contrôle des frontières (2017-2018) [...] pour un total de 12 millions d'euros », qui comprenait un soutien à la police et à la garde nationale tunisiennes. L'Allemagne a également fourni des bateaux et des véhicules, et l'Espagne du matériel informatique.

Le Programme plurinational 2021 - 2027 sur les migrations pour le voisinage méridional de l'UE, qui englobe la Tunisie, comporte des éléments positifs tels que le soutien à l'élaboration de politiques d'asile, des voies légales de migration et le dialogue avec la société civile, mais il met toujours l'accent sur le soutien aux « mesures répressives » et aux « autorités frontalières et garde-côtes » pour le contrôle des frontières. De plus, les indicateurs de projet sont problématiques, puisqu'ils confondent interceptions et sauvetages en mer (« nombre de migrants interceptés/secourus grâce à des opérations de recherche et de sauvetage en mer » et « sur terre »).

Les responsables politiques européens ont proposé à plusieurs reprises divers partenariats migratoires à la Tunisie visant notamment à mettre en place des centres de traitement délocalisés et à conclure des accords avec des « pays tiers sûrs », ainsi que des accords susceptibles de permettre le retour des ressortissants de pays tiers ayant transité par la Tunisie.

Le droit international reconnaît la possibilité de désigner un pays tiers sûr, ce qui permet aux pays d'accueil de transférer des demandeurs d'asile vers un pays de transit ou vers un autre pays qui est en mesure d'examiner équitablement leurs demandes de statut de réfugié et de les protéger de façon adéquate. Les lignes directrices du HCR énumèrent les conditions de ces transferts, y compris le respect des normes du droit des réfugiés et des droits humains et « la protection contre les menaces à leur sécurité physique ou à leur liberté ». La directive sur les procédures d'asile de l'UE exige que les États non-membres de l'UE remplissent des critères spécifiques pour être désignés comme « sûrs », notamment « l'absence de risque de préjudice grave ».

Compte tenu des abus documentés commis par les forces de sécurité et des attaques xénophobes contre les migrants, les demandeurs d'asile et les réfugiés en Tunisie, ainsi que de l'absence d'une loi nationale sur l'asile, il semble que la Tunisie ne réponde pas aux critères de l'UE définissant un pays tiers sûr. Les Africains noirs, en particulier, ne devraient pas être renvoyés ou transférés de force en Tunisie.

Recommandations