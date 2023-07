Angola: La diversification de l'économie implique des incitations pour le secteur privé, dit le PR

Luanda — La stratégie du gouvernement pour la diversification de l'économie nationale consiste à créer des incitations pour le secteur privé de l'économie afin qu'il assume son rôle et ses responsabilités, a déclaré ce mardi, à Luanda, le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

S'exprimant lors d'une conférence de presse après avoir visité les expositions de produits et services à la Foire internationale de Luanda (FILDA), João Lourenço a déclaré que le gouvernement angolais faisait preuve de volonté politique pour relancer l'économie nationale.

"Nous comprenons que de nombreux actifs de l'Etat ne doivent pas rester entre ses mains et nous les passons, par appel d'offres public, au secteur privé qui, sans aucun doute, sait faire mieux que l'Etat", a noté le Chef de l'État angolais.

A cet effet, João Lourenço a encouragé le secteur privé de l'économie nationale à être plus ambitieux, afin que les niveaux de production soient de plus en plus proches des besoins du pays, des populations et aussi pour exporter les excédents.

Pour le Président de la République, l'économie nationale ne réussira que si elle dispose d'un secteur privé fort.

En ce qui concerne le niveau des investissements directs étrangers en Angola, il a déclaré qu'"il n'était toujours pas satisfaisant".

« Nous ne sommes toujours pas satisfaits. Nous continuons à travailler pour attirer davantage d'investissements étrangers directs vers le pays. C'est ce que nous avons fait dans la plupart de nos missions à l'étranger, dans les visites que nous effectuons », a-t-il exprimé.

L'événement rassemble plus d'un millier de participants, avec des produits et services qui sont exposés jusqu'au 22 juillet, dans la Zone économique spéciale (ZEE), sous le slogan « Économie digitale, la nouvelle frontière mondiale ».

La Foire internationale de Luanda (FILDA) est une scène de promotion de la production nationale, qui favorise la diversification de l'économie, des affaires et la promotion de l'emploi.

En tant que plus grand salon multisectoriel, FILDA assume le rôle de vitrine principale pour la présentation des entreprises, marques, produits et services nationaux.

La foire encourage l'échange et la diversification, réunissant des entrepreneurs nationaux et étrangers, dans toutes ses éditions, pour établir des contacts d'affaires, des relations commerciales et diplomatiques avec l'Angola.

Depuis la première édition, en 1983, FILDA est considérée par les exposants comme une vitrine des capacités et du potentiel de l'Angola, pour stimuler la production nationale et le lancement de nouveaux ponts économiques.