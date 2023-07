Angola: João Lourenço encourage le secteur privé à diriger la croissance économique

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a encouragé ce mardi le secteur privé à jouer le rôle de moteur de la croissance économique du pays, à un moment où l'économie nationale est mise au défi de trouver de nouvelles voies de développement.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la 38e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA), João Lourenço a noté que l'exécutif continuait de privilégier un marché réglementé, compétitif et sûr pour les activités commerciales.

Selon le Chef de l'État, l'Angola est fermement engagé dans l'amélioration de l'environnement des affaires et est convaincu que la diversification est la seule voie sûre pour la croissance économique, sociale et inclusive du pays.

Devant les exposants, environ 300, João Lourenço a déclaré que le Programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et de substitution des importations (PRODESI) continuera à être mis en oeuvre.

Le Président angolais a déclaré que la poursuite du PRODESI vise à accroître l'offre de biens essentiels de consommation, alimentaires et industriels, ainsi qu'à diversifier la gamme de produits d'exportation, en plus de permettre une plus grande collecte de devises et une augmentation des offres d'emploi.

Dans son discours, João Lourenço a rappelé que l'Angola possède plus de 50 millions d'hectares de terres arables, plus de cinq pour cent de réserves d'eau douce, un climat idéal pour l'agro-industrie, une économie bleue à explorer.

%

L'homme d'État a souligné que le pays dispose également de plusieurs ports maritimes et ferroviaires qui garantissent le flux et l'exportation rapides de ce qui est produit à l'intérieur.

Dans le cadre de la création d'un bon environnement des affaires, João Lourenço a considéré comme fondamentale la création d'infrastructures dans le pays pour attirer les investissements privés.

"C'est ainsi que le gouvernement angolais se préoccupe et investit dans l'amélioration des ports, des aéroports, des chemins de fer, des routes, en augmentant l'approvisionnement en eau et en électricité et les télécommunications", a déclaré le Président de la République.

Lors de la foire, qui se déroule dans les locaux de la Zone économique spéciale (ZEE), le Chef de l'État a annoncé les travaux en cours pour la récupération de la route nationale 230, qui relie Malanje aux provinces orientales du pays (Lunda Sul et Lunda Nord).

Cette année, a poursuivi le Président de la République, nous avons démarré les travaux de la route nationale qui relie Nzeto et Soyo, dans la province de Zaïre, ainsi que la route Cabinda/Lândana/Miconje (Cabinda).

Selon lui, des travaux sont également en cours sur les routes Sanza Pombo/Buengas (province d'Uíge), Luau/Marco 25/Cazombo, ainsi que sur les routes Lumeji/Cameia/Luacano/ Luau/ Luzi/Cassamba et Cangamba, dans la province de Moxico.

Le Président João Lourenço a également informé que la liaison routière Mavinga/Rivungo (Cuando Cubango), ainsi que les routes Cunji/Camacupa/Andulo (province de Bié), Mussende (Cuanza Sul)/Cangandala (Malanje) étaient en réparation.

Selon lui, l'intervention sur la liaison Munenga/Calulo et Luati (Cuanza Sul) a été approuvée, ainsi que sur la route Quiculungo/Bolongongo, dans la province de Cuanza Norte.

Il a informé que le processus de financement pour l'exécution de la route Benguela/Lubango (Huíla) était en cours de finalisation.

En ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable, l'homme d'État angolais a déclaré qu'un plan est en cours visant à augmenter l'approvisionnement de ce bien dans les capitales des provinces et des municipalités, pour desservir les populations et les industries.

Il a précisé que pour les villes de Luanda et Lubango, qui connaissent une situation critique en termes d'approvisionnement en eau en raison de leur population importante et désordonnée, des projets avaient déjà été approuvés et qu'ils seraient mis en oeuvre dès qu'il y aurait des solutions de financement.

La 38e édition de FILDA a la participation d'exposants du Portugal, d'Italie, d'Indonésie, de Turquie, d'Allemagne, du Japon et des États-Unis d'Amérique.

La Foire internationale de Luanda est une scène de promotion de la production nationale, qui met l'accent sur la diversification de l'économie, des affaires et la promotion de l'emploi.