Angola: Le COFETRAL met en lumière la diplomatie de la reine Nhakatolo dans l'unification du Royaume

Luena — Le Comité des fêtes traditionnelles de Luvale (COFETRAL) a souligné, mardi, à Luena, la capacité diplomatique de la reine Nhakatolo Tchilombo dans l'unification et la consolidation du royaume.

En réaction au décès de la Souveraine, survenu samedi dernier, cette institution culturelle souligne que Nhakatolo, à travers plusieurs tournées réalisées à l'intérieur du pays et dans la diaspora (République démocratique du Congo et Zambie), elle menait des conversations avec diverses autorités traditionnelles pour régler les conflits tribaux dans la région.

Selon le président du Comité des fêtes traditionnelles de Luvale, Francisco Tchiwende, Nhakatolo a su coordonner et assurer son peuple, par le biais de sa facilité de communication, intervenant dans diverses questions culturelles, politiques et sociales.

À la suite de son action, il a mis en évidence la « renaissance » des Fêtes traditionnelles de Luvale, en 2010, une cérémonie culturelle de danse, de musique et de démonstrations d'us et coutumes, qui rassemble des milliers de personnes à Cazombo, un festival qui a été paralysé depuis les années 60, contribuant à la préservation et à la transmission des valeurs culturelles.

Pour le porte-parole de l'organisation, Salvador Cacoma, la reine Nhakatolo Tchilombo a toujours été aux côtés et en partenariat avec l'État et la population, protégeant les personnes les plus vulnérables.

L'historien et chercheur culturel a également expliqué que la dimension et l'acceptation de Nhakatolo ont été mises en évidence dans les réunions et les partenariats tenus avec le gouvernement et d'autres organisations philanthropiques.

Caiombo Decasse, un chercheur culturel propose de mener une étude approfondie du règne de Nhakatolo.

Il s'agit du troisième décès que la province de Moxico enregistre ces deux dernières années, après les décès des rois Mwene Mbandu III (2021) et Mwene Mbandu IV (2022), tous deux de l'empire Mbunda.