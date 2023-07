Afrique: FILDA peut être un centre d'affaires en Afrique - Ministre de l'Economie

Luanda — Le ministre de l'Economie et de la Planification, Mário Caetano, a déclaré ce mardi que la Foire internationale de Luanda (FILDA) pourrait servir de plaque tournante pour les affaires en Afrique et stimuler les exportations de produits "made in Angola".

En examinant les opportunités de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC) et des blocs économiques, le responsable prévoit une plus grande attraction des investissements étrangers et une plus grande exposition des produits nationaux.

Une telle exposition, pour le ministre, pourrait également avoir un impact sur la capacité d'exportation tant en Afrique que dans d'autres pays comme ceux de l'Union européenne.

Mário Caetano s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de la 38e édition de FILDA, dont l'événement a été honoré par la présence du Président de la République, João Lourenço.

En interne, FILDA est considérée comme le moteur de quatre des cinq dimensions du Programme d'appui à la production, à la diversification des exportations et à la substitution des importations (PRODESI), car elle donne accès à des services de financement avec la présence de banques commerciales, du marché intérieur, des entreprises de production et des consommateurs intermédiaires et finaux, entre autres services.

Sous le slogan « Économie digitale - La nouvelle frontière de l'économie mondiale», le salon en est à sa 38e édition, cette fois avec plus de 1 300 exposants, ayant créé un millier d'emplois temporaires.

L'événement, qui se déroule dans la zone économique spéciale à Luanda, accueille des biens et services des micros, petites, moyennes et grandes entreprises.

Avec différents secteurs exposés, primaires, secondaires, tertiaires et nouvelles tendances, il existe un environnement favorable à la croissance, à l'innovation et à la collaboration, selon le ministre de l'Économie et de la Planification.