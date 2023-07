Angola: L'Angola continuera d'investir dans les infrastructures numériques - João Lourenço

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a garanti ce mardi, à Luanda, que l'Angola continuerait à investir dans les infrastructures numériques, afin de profiter pleinement des avantages de l'économie.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la Foire internationale de Luanda (FILDA), João Lourenço a promis que le pays continuerait également à investir dans les infrastructures liées aux réseaux à large bande, à étendre le réseau de fibre optique et à explorer au maximum les services du satellite ANGOSAT.

De même, selon le Chef de l'Etat, le pays élargira l'accès à internet, favorisera l'inclusion numérique et le développement des compétences numériques, créera un environnement réglementaire favorable et encouragera l'innovation technologique et l'entrepreneuriat numérique.

Pour João Lourenço, l'économie numérique joue un rôle fondamental dans le développement et la croissance des pays.

"Alors que le monde devient de plus en plus numériquement connecté, il est essentiel que l'Angola suive la tendance et profite des opportunités offertes par l'économie numérique pour dynamiser son progrès économique et social", a-t-il défendu.

Selon lui, en supprimant les barrières physiques ou géographiques, l'économie numérique permet aux marchés d'être plus proches, l'innovation technologique d'être plus accessible et l'entrepreneuriat plus dynamique.

Il a souligné que l'adoption des technologies numériques peut améliorer l'efficacité et la productivité des entreprises et des organisations.

João Lourenço a ajouté que l'automatisation des processus, la numérisation des documents, la mise en place des systèmes de gestion et l'analyse des données peuvent aider à optimiser les opérations, réduire les coûts et améliorer la qualité des produits et services, y compris dans le secteur public.

Dans son allocution, le Président de la République a remercié les hommes d'affaires nationaux et étrangers pour leur confiance dans les réformes politiques et économiques que l'Exécutif angolais est en train de mener et pour avoir accepté l'invitation d'exposer leurs produits et services à FILDA.

Selon João Lourenço, l'exécutif angolais a une grande confiance dans le rôle du secteur privé dans l'économie, car il estime que l'Angola n'aura une économie forte et compétitive que s'il dispose d'une classe d'affaires forte.

La Foire internationale de Luanda encourage l'échange et la diversification, réunissant des entrepreneurs nationaux et étrangers pour établir des contacts d'affaires, des relations commerciales et diplomatiques avec l'Angola.

L'événement qui se déroule cette année sous la devise "L'économie numérique comme nouvelle frontière de l'économie mondiale", rassemble plus d'un millier de participants qui exposent des produits et services jusqu'au 22 de ce mois, dans la Zone économique spéciale (ZEE).