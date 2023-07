Sénégal: Exploitation de pétrole - La production des premiers barils encore reportée

L'opérateur Woodside, détenteur de 82% du gisement pétrolier de Sangomar, a annoncé hier, mardi 18 juillet, le report de la date de production des premiers barils de pétrole au Sénégal. Pour cause, la compagnie pétrolière dit avoir décelé de nécessaires correctifs sur les travaux liés au navire flottant de stockage et le déchargement de la production (Fpso).

La date de la production des premiers barils de pétrole, qui était prévue au cours de cette année 2023 est finalement reportée en 2024. L'annonce a été faite par l'opérateur Woodside, détenteur de 82% du gisement pétrolier de Sangomar. Il faudra attendre désormais l'année 2024 pour voir les premiers barils sortir du gisement pétrolier sénégalais.

La compagnie pétrolière dit avoir "effectué un examen des coûts et du calendrier de la phase 1 du développement", et a "décelé de nécessaires correctifs sur les travaux liés au navire flottant de stockage et le déchargement de la production (Fpso)".

L e FPSO est une unité de production nécessaire pour traiter les différents fluides de réservoir collectés des puits et transférés vers cette dernière, via les lignes sous-marines (Subsea) et il va stocker le pétrole brut stabilisé avant son exportation. La production de la première phase du développement du champ de Sangomar, situé à environ 100 km au large des côtes au sud de Dakar, sera d'environ 100 000 barils par jour.

C'est la troisième fois que la production des premiers barils de pétrole a été reportée. Initialement prévue en fin 2022, la date de production du premier baril du champ SNE attendu en début d'année 2023 a été repoussée jusqu'en 2023.

Selon les explications données par les autorités, ce changement était consécutif à un affinement de la stratégie de production, consolidée dans le cadre des négociations en cours entre les différentes parties prenantes du développement du champ situé sur les blocs de Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Offshore Profond (RSSD).