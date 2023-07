Afrique du Nord: Entre le Maroc et Israël, la coopération militaire devrait encore s'accroître

Depuis la signature des accords d'Abraham et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020, la coopération entre le royaume chérifien et l'Etat hébreu s'est accrue, notamment sur le volet militaire. La reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara occidental devrait renforcer la collaboration dans le domaine.

Quelques heures avant l'annonce de la reconnaissance officielle par Israël de la souveraineté marocaine sur le territoire disputé du Sahara occidental, l'Etat hébreu a nommé un attaché militaire au Maroc. Une première qui implique désormais la présence d'un commandement israélien permanent sur le sol marocain. Le politologue Hasni Abidi voit là le premier signe que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental va d'autant plus accroître la coopération militaire entre les deux États.

En novembre 2021, moins d'un an après la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv, le Maroc recevait en visite officielle le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. A la clé, la signature d'un accord de collaboration bilatérale en matière de défense, de renseignement, de coopération industrielle et de formation militaire. Une première entre un pays arabe et l'État hébreu.

Depuis, les visites de responsables militaires israéliens se sont multipliées. Le royaume chérifien a ainsi reçu il y a un an le chef d'état-major des armées israélien, le général Aviv Kochavi. Idem côté marocain : la dernière visite en date est celle du chef de l'artillerie marocaine en Israël en février 2023. Ces nombreux échanges ont abouti à l'achat par le Maroc de lance-roquettes, de drones ou encore de systèmes de défense aérienne et antimissiles... Signe d'une volonté claire du royaume chérifien de s'équiper de matériel militaire dernier cri auprès de son nouvel allié.