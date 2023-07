Burkina Faso: Politique nationale de développement - Des journalistes outillés sur le PNDES II et son opérationnalisation

Le Secrétariat exécutif national de la Politique nationale de développement a organisé, du 10 au 14 juillet 2023 à Koudougou, une formation au profit des journalistes sur la Politique nationale de développement et le Plan d'action pour la stabilisation et le développement.

Le Secrétariat exécutif national de la Politique nationale de développement (SEN/PND) oeuvre pour un meilleur rendu des informations liées à la Politique nationale de développement(PND) par les Hommes de médias. Ainsi, pour l'atteinte de cet objectif, l'organe administratif et technique chargé de la coordination de sa mise en oeuvre a initié, du 10 au 14 juillet 2023, à Koudougou, une formation en vue de permettre aux journalistes de disposer des informations justes sur les politiques publiques en général et sur la PND et sa mise en oeuvre en particulier. A cet effet, durant ces cinq jours, la vingtaine d'Hommes de médias ont approfondi leurs connaissances sur le PNDES II, ses instruments de mise en oeuvre et les réalisations du Plan d'action pour la stabilisation et le développement (PA-SD).

Au cours des communications, il est ressorti qu'après le changement institutionnel intervenu en janvier 2022, le gouvernement de Transition a procédé à un ajustement technique du deuxième Plan national de développement économique et social (PNDES-II) qui couvre la période 2021-2025 et de ses instruments d'opérationnalisation. Cet ajustement a conduit à l'adoption du Plan d'action de la Transition (PAT) qui a remplacé la matrice de réformes stratégiques et d'investissements structurants du PNDES II. Cependant, à la suite de la rectification de la Transition, intervenue le 30 septembre 2022, le nouveau gouvernement a adopté le Plan d'action pour la stabilisation et le développement (PA-SD).

Les piliers fondamentaux du PA-SD

Ce document constitue désormais l'instrument central de la conduite de l'action publique pour la période 2022-2025. Il est structuré autour de quatre piliers fondamentaux à savoir, lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale, répondre à la crise humanitaire, refonder l'Etat et améliorer la gouvernance et oeuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. « C'est à travers le PA-SD que chaque année, dans le cadre du dispositif de suivi et d'évaluation de la PND, nous évaluons les différentes performances réalisées », a indiqué, le chargé d'étude au SEN/PND, Dère Hien. Il a expliqué que ces réalisations sont évaluées non seulement au niveau central à travers les cadres sectoriels, et au niveau régional à travers les cadres régionaux de dialogue. En termes de performances, les taux globaux des réalisations physique et financière des quatre piliers sont respectivement de 63, 3% et 52,9%. Le coût de la mise en oeuvre de la PND est estimé à environ 19 000 milliards FCFA.

Pour ce qui est du PA-SD qui s'opérationnalise au cours de la période 2022-2025, il est estimé à 7 000 milliards FCFA. Selon le schéma de financement qui a été présenté, le Burkina ambitionne de financer cette PND avec des ressources propres à hauteur de 63%, et le reste est à rechercher auprès des partenaires. La formation a été appréciée par les participants à l'image de Issa Siguiré, journaliste aux éditions Le Pays. Pour lui, cette session a été une opportunité de se familiariser avec certains termes relatifs à la PND afin de donner une information juste au public. « L'atelier est opportun dans la mesure où l'on a longuement parlé du PNDES-II. Au cours des échanges, nous avons appris qu'il est toujours mis en oeuvre. Ses axes ont seulement été reformulés en piliers pour pouvoir l'adapter à la situation actuelle », a-t-il souligné.