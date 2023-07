Burkina Faso: Limitation de vitesse - Quand policiers et transporteurs jouent à cache-cache

Limitation de vitesse : quand policiers et transporteurs jouent à cache-cache

La semaine écoulée, au terme d'un séjour à Gaoua, Kantigui a décidé de regagner Ouagadougou par le biais d'un car de transport en commun. Dès le démarrage à 7h30mn, le jeune et fougueux chauffeur à bord du véhicule a « mis les gaz », avalant les 120 premiers kilomètres en un temps record. Mais contre toute attente, Kantigui, installé à l'avant, a constaté que le conducteur a baissé grandement sa cadence juste après le carrefour de Pa. La raison: une équipe de l'Office national de sécurité routière (ONASER) contrôlait le respect de la limitation de vitesse aux environs de Boromo. Kantigui a ainsi pu voir « de ses propres yeux », l'ingéniosité des conducteurs pour échapper aux flashs des radars. A l'aide de gestuels, de jeux de phares, de klaxons, notre chauffeur se renseignait sur la position précise des flics avec chacun des cars qu'il croisait. Parfois, il s'arrêtait à leur niveau pour échanger brièvement avec ses collègues. Après s'être tiré d'affaire à deux reprises sur le tronçon, le conducteur se tourna vers Kantigui pour pester car il était 14h20 à l'arrivée alors que l'heure de retour sur Gaoua était fixée à 14h. Toute chose qu'il ne pouvait plus respecter, d'autant plus qu'il devait également assurer la navette vers une autre gare. Kantigui félicite l'ONASER qui, grâce à sa perspicacité, arrive à freiner les ardeurs des chauffeurs et partant, à sauver des vies.

%

Commune de Koubri : il faut sauver le barrage de Naaba Zana

Kantigui a appris que le barrage du village de Naaba Zana, situé dans la commune rurale de Koubri, menace de céder. En effet, selon les informations parvenues à Kantigui, cette étendue d'eau construite en 1975 revêt une importance capitale dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire pour les populations de cette contrée. Malheureusement, à en croire l'informateur de Kantigui, le barrage est dans un état de dégradation avancée au point que les populations sont sorties à plusieurs reprises pour renforcer la digue. La dernière sortie date d'hier mardi 18 juillet 2023, où les jeunes, pour la plupart, ont posé des moellons et procédé au bétonnage de la digue en attendant de grands travaux de réhabilitation de l'infrastructure . Kantigui joint sa voix à celle des populations du village de Naaba Zana pour solliciter du soutien pour la réhabilitation du barrage.

Promotion du tourisme interne : bientôt un parc de loisirs à Ouagadougou

Il est tombé dans l'oreille de Kantigui que très prochainement, la ville de Ouagadougou aura un parc de loisirs digne de ce nom. Selon les informations parvenues à Kantigui, la cérémonie de pose de la première pierre de ce joyau architectural d'attraction et d'animation, qui sera bâti dans l'enceinte du Musée national, aura lieu ce jeudi 20 juillet 2023 à 15h00. Elle est placée sous le haut patronage du Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela et présidée par le ministre en charge de la culture et du tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo. Déjà, Kantigui salue les initiateurs d'un tel projet ambitieux qui, sans doute, va contribuer à rehausser l'image de la capitale burkinabè en participant surtout à la création d'attractions touristiques et d'emplois décents au Burkina Faso. Kantigui qui ne se fera pas conter l'événement promet de revenir un peu plus en détail sur les caractéristiques de ce parc, longtemps attendu par de nombreux Burkinabè.

Kantigui

Kantigui2000@gmail.com

(+226) 25 31 22 89