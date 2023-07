Guinée: Tougué - Un mari cocu se fait battre par son épouse et son amant

Le mercredi 12 juillet dernier, à l'aube notamment à 5 h 10 mn, un homme qui rentrait à son domicile a surpris son épouse avec un de ses cousins devant la concession familiale à Tangaly dans la préfecture de Tougué.

"J'ai demandé qui c'était et qu'est ce qu'il faisait avec ma femme en pleurs, il a répondu que ce n'était pas mon problème et quand je me suis approché il a dégainé un couteau et comme j'ai senti qu'il voulait me frappé je l'ai giflé le premier et il a foncé sur moi décidé à me frapper j'ai esquivé plusieurs fois mais il m'a blessé en plusieurs endroits du corps.Je me suis repris et lui ai porté un coup de boule qui l'a mis knock-out et j'ai sorti mon canif pour le blesser aussi mais ma femme pendant que je l'immobilisais de mon poids à tordu ma main lui permettant de m'échapper et à deux ils ont fui..."

C'est un gendarme qui logeait chez le mari fait cocu qui l'a conduit au centre de santé de Tangaly qui l'a référé à l'hôpital préfectoral de Tougué.

Après ce forfait, sur demande de la victime, une battue a été organisée et le jeune amant a été retrouvé couvert de branchages sur une tombe dans un cimetière.

Aux dernières nouvelles, la femme avait rejoint le domicile conjugal et le jeune homme médite son forfait dans les locaux de la gendarmerie de Tougué.

Il faut signaler que le mari avoue avoir il y a moins d'un mois entendu dire que sa femme voit ailleurs mais attendait selon lui des preuves.

Le mari fait cocu, l'amant et l'épouse infidèle sont tous 3 des cousins et l'amant était en séjour dans son village d'origine lui qui travaille dans la zone aurifère de Banankoro.

La victime dont le pronostic vital n'est plus en jeu a été blessé en deux endroits de la main gauche, autant de fois sur la côte droite et dans le dos.