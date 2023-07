Congo-Brazzaville: Ponton Awards 2023 - La liste des nominés dévoilée

La 4e édition de la soirée du mérite ponténégrin dénommée Ponton Awards 2023 se tiendra, le 20 août, à Canal Olympia au quartier Mpita dans le 1er arrondissement Emery- Patrice-Lumumba. Prélude à la cérémonie, Gildas Bakala, président du comité d'organisation dudit évènement, a animé une conférence de presse le 17 juillet pour édifier le public sur l'activité.

Le trophée du mérite ponténégrin, dit Ponton Awards, distingue les Ponténégrins méritants qui s'illustrent dans les différentes catégories en lice, à savoir Excellence entrepreneuriat avec en exergue une action sur les idées novatrices, l'impact social et la passion ; Engagement jeunesse en mettant en avant l'implication dans l'orientation de la jeunesse et la participation au développement ; Excellence sport (idées novatrices, l'impact social et la passion) ; Les modèles artistiques, une catégorie qui rassemble plusieurs courants d'art dans sa globalité qui promeut l'influence positive, l'orientation éducative ainsi que la création et Les sociétés culturelles qui ont dans leur fonctionnement une politique culturelle importante et qui accompagnent les projets artistiques."

Les Ponton Awards sont aujourd'hui à leur 4e édition. C'est une plateforme de valorisation de l'excellence locale. Le trophée récompense les personnes physiques, les structures ou entreprises dont l'action a un rayonnement dans la ville. Les candidatures sont reçues par le comité d'organisation et d'autres sont proposées par le comité du jury en mettant toujours en exergue le talent, le mérite et l'impact sur la ville », a dit Gildas Bakala.

Selon lui, un candidat peut figurer dans deux catégories tant que le profil répond au critère avant d'ajouter que les différents primés dans chaque catégorie recevront, le 20 août, comme à l'accoutumée des prix en nature apportés par les différents partenaires (Bon d'achats, espaces publicitaires...) d'une valeur non négligeable.

Signalons que le vote du grand public via le numero whatsapp: 05 563 63 63 est lancé ce 19 juillet et prendra fin le 16 août.

Les nominés dans chaque categorie

Catégorie engagement jeunesse

Sophie Mignot, philanthrope, plus connu sous le label Kasdal House

Jussie Nsana, bédéiste, dessinatrice, directrice de festival,

Gabie Seinzor, fondatrice de la plateforme Futures mamans 242

Ruth Mbongo, organisatrice du gala d'orientation pré et post bac

Cyrus Mabounda, entrepreneur et manager de Jekkolabs, un incubateur de startups.

Clémence Koubemba, femme pluridisciplinaire, promotrice du made in Congo etv de Deal With Me

Excellence entrepreneuriat

Kalas, entreprise congolaise dans la fabrication et vente des détergents

Henrietta Rakoto

Giovani et Mamie Foundation

Précieux Koutou, entrepreneuse congolaise

Catégorie modèles artistiques

Lionel Kombo 2 Bayonne, artiste musicien, directeur de festival Pointe-Noire en scène

Robert Nzaou, photographe de rue, spécialisé dans la valorisation des clichés très colorés de la ville

Jussie Nsana

Guvany Goma, Ceo Agence de création du contenu audiovisuel

Categorie Excellence Sport

Tout pour le sport, une structure sportive

René Mounzeo, competiteur professionnel dans diverses disciplines d'arts martiaux, créateur d'une academie d'arts martiaux.

En categorie sociétés culturelles, une société sera primée pour son action et son engagement dans la promotion de la culture dans la ville.