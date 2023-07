Congo-Kinshasa: Assassinat de Chérubin Okende - Le Gouvernement met en garde contre toute récupération politique

L'assassinat crapuleux du ministre honoraire des Transports, Chérubin Okende, continue à alimenter la chronique politique de ces dernières heures.

Sur la toile, des versions contradictoires sont balancées à longueur de journée par quiconque se découvre une vocation d'enquêteur. Une attitude que deplore le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, qui trouve indécente cette façon d'opérer. Il a exprimé sa désapprobation au cours du briefing tenu le 17 juillet en rapport avec ce fait d'actualité. Le porte-parole du gouvernement s'est insurgé contre la tendance à désigner les coupables sur les réseaux sociaux alors que l'enquête préliminaire est en cours. Et d'inviter tous ceux qui disposent de quelques éléments susceptibles de faire avancer l'enquête à les apporter auprès de l'auditorat militaire et au parquet pour faire la lumière autour de cette disparition tragique.

Sur la même lancée, Patrick Muyaya Katembwe a mis en garde tous ceux qui veulent faire de la récupération politique autour de cet assassinat. « Au moment où nous parlons, il y a une enquête en cours au niveau du parquet qui travaille avec l'auditorat militaire et tous les services sont mobilisés. Et donc ici, il faut éviter de faire de la récupération politique », a-t-il dénoncé. Pour rappel, Cherubin Okende a été assassiné il y a quelques jours, et son corps est jusqu'à ce jour gardé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire en attendant l'issue des enquêtes en cours. Selon la justice, une arme à feu a été retrouvée dans sa voiture et son garde du corps a été également arrêté.