Congo-Kinshasa: Délégation Wallonie-Bruxelles - Un passage de témoin émouvant

Le geste symbolique de remise de la « Canne du chef » de la Déléguée Kathryn Brahy à son successeur David Thonon était le point d'orgue de la cérémonie organisée, le 15 juillet, par le « Collectif improvisé des artistes et partenaires du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa » au centre culturel belge.

Œuvre du sculpteur Tshamala, la précieuse « Canne du chef » présentée tel un symbole de la culture congolaise partagée a marqué de façon solennelle la cérémonie couplée d'hommage à Kathryn Brahy à la suite de son départ et d'accueil à son successeur David Thonon. Sa remise a été précédée par un spectacle du « Collectif » articulé sur des diverses prestations de plusieurs artistes. C'était là une manière de « dire merci à Kathryn pour ce qu'elle a été pour nous hier et merci à David pour ce qu'il sera pour nous demain », a souligné Annie Biasi-Biasi. Présidente de l'organisation improvisée, la comédienne et actrice a en sus offert en son nom deux présents à la déléguée en fin de mandat. Une robe tunique en pagne confectionnée par la costumière attitrée du Théâtre national, Lucie Viminde et un portrait peint sur toile de Kathryn émue aux larmes.

En près de deux heures, le spectacle ayant pour effet de ranimer les souvenirs de la déléguée a eu l'effet escompté. L'accueil s'est fait tout en percussion avec Nsango mbonda. L'interprétation de Pesa le tout, tube des années 1960, était un clin d'oeil à la lutte menée par Wallonie-Bruxelles au côté de l'Institut national des arts (INA) pour l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'Unesco. L'orchestre R-Liziba a offert un prélude applaudi à l'extrait de la pièce Rumba yetu. La série de témoignages recueillis par la réalisatrice Clarisse Muvuba ont été tout aussi émouvants. Les Pr Yoka, ancien directeur général de l'INA, et Henri Kalama de l'Académie des beaux-arts ainsi que le chanteur Jean Goubald et le sculpteur Freddy Tsimba ont chacun évoqué la relation très cordiale entretenue avec l'ancienne directrice du Centre Wallonie.

%

Le passage de témoin

La musique composant la majeure partie du programme a été exprimée de diverses façons. En effet, de l'orchestre atypique de Petit Wendo l'on est passé à une prestation d'un jeune choeur surfant sur Show me the way et Parafifi des feux Papa Wemba et Grand Kallé. Merci dit de tout coeur dans le morceau de Moli Mokelenge Pour vous a résumé tous ceux de l'assistance à l'endroit de Kathryn Brahy. Elou de Jean Goubald, l'autre tube interprété par R-Liziba appuyé par Ruth Samoya de Mama Jazz Tsabi.

Le « mot des partenaires » du Centre Wallonie-Bruxelles dit par le sénateur Didier Mumengi a juste précédé la « cérémonie du jour », le fameux passage de témoin concocté par les artistes. La « Canne du chef » et toute sa symbolique du pouvoir transmis à son possesseur a signifié, pour l'assistance, son passage des mains de Kathryn Brahy à ceux de David Thonon après quinze ans à la tête du Centre. Close avec la remise des deux présents susmentionnés, elle a donné l'occasion à la déléguée qui est déjà sur son départ de dire à son tour avec émotion ses remerciements à la salle. Les artistes réunis l'ont alors entendu affirmer avec joie : « J'ai désormais deux pays, la Belgique et le Congo ». Lancé en percussions, le show inédit du samedi 15 juillet s'est achevé de la même manière sur une prestation très appréciée d'Eddy Mboyo et son groupe, La sanza.