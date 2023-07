Congo-Brazzaville: Education - Echange sur l'accès à l'eau potable en milieu scolaire

Les responsables des différentes administrations et des partenaires techniques et financiers se réunissent le 18 juillet, à Brazzaville pour échanger sur la question d'accès à l'eau potable, d'assainissement et d'hygiène en milieu scolaire à l'occasion de l'atelier du développement de la stratégie nationale et les normes et standards au Congo.

L'objectif de cet atelier est de garantir l'accès à l'eau potable, à l'assainissement et à des services d'hygiène de qualité dans toutes les écoles du pays. Il vise aussi à communiquer autour du processus et s'assurer de l'effectivité d'une approche participative via l'intégration de toutes les parties prenantes, définir la vision, les axes stratégiques, les principes et les éléments de base sur les lesquels se cadrera la stratégie ainsi que se convenir sur les rôles et la responsabilité des parties prenantes de l'éducation.

Les enseignements seront donnés du 18 au 19 juillet par des facilitateurs différents. A cet effet, les participants bénéficieront des communications sur l'importance des enjeux de ces trois éléments en milieu scolaire : eau, assainissement et hygiène ainsi que les travaux de groupe.

L'atelier a été lancé officiellement par la directrice de cabinet du ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Régine Tchicaya Oboa, qui a déploré le manque des normes et standards dans toutes les constructions scolaires qui provoque des disparités dans la réalisation des différentes infrastructures. Elle a également évoqué la non prise en compte des besoins spécifiques des filles et des enfants vivant avec handicap.

Le délégué à la santé du Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), le Dr Didi Hermann Ngossaki, a rappelé l'implication de plusieurs ministères en vue d'améliorer des conditions d'apprentissage, de santé et du bien-être des élèves en milieu scolaire.« L'intersectorialité est un aspect critique pour l'atteinte des Objectifs de développement durable dont les ODD 6, accès universel à l'eau et à l'assainissement et les ODD 4, accès pour tous à une éducation de qualité », a-t-il indiqué. Selon lui, l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans un établissement permettent d'offrir aux enfants un environnement sain qui garantit la dignité et la sécurité pour un bon moment d'apprentissage.

Le rapport du programme conjoint suivi eau, assainissement et hygiène de l'Unicef et de l'Organisation mondiale de la santé, JMP 2021, précise que seule une école sur deux a un accès basique à l'eau. Près de 40% des écoles ont des installations sanitaires insuffisantes et sont confrontées au manque de pratique du lavage des mains, manque d'accès à l'eau et à l'assainissement, a-t-il souligné. Ceci, a-t-il ajouté, entraîne une insalubrité dans les écoles. Les infrastructures ne sont pas inclusives pour la prise en compte des besoins spécifiques des filles ou ne répondent pas aux besoins des enfants vivant avec handicap. La défécation à l'air libre est un véritable fléau dans les écoles.

Didi Hermann Ngossaki a assuré le gouvernement de l'appui technique et financier de cette organisation onusienne. « Depuis le début du programme de coopération entre l'Unicef et le gouvernement du Congo 2020 à 2024, l'Unicef et ses partenaires ont touché plus de 100 000 enfants par les programmes d'eau, d'assainissement et d'hygiène en milieu scolaire à travers les constructions et la réhabilitation des infrastructures Wash, le renforcement des capacités des acteurs du secteur », a déclaré le délégué de l'Unicef.