Afrique: Adhésion aux Brics - Des experts soulignent les atouts et les cartes de l'Algérie

ALGER — L'Algérie dispose de plusieurs atouts et cartes pouvant lui permettre de rejoindre le groupe des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) notamment sa position au sein de l'Afrique et ses moyens économiques, ont souligné, mardi à Alger, des experts et des universitaires, assurant que l'adhésion à cette organisation est "une ambition stratégique" qui va lui permettre de bénéficier de son soutien.

Ces experts intervenaient lors d'une Journée d'étude organisée par l'Institut nationale d'études de stratégie globale (Inesg) sous le thème: "Les Brics et les enjeux du système international" et qui a vu la participation des hauts cadres de l'Etat, des chercheurs et de responsables d'institutions publiques.

Dans ce contexte, le professeur M'hand Berkouk a affirmé que "l'adhésion de l'Algérie au Brics est une ambition stratégique et importante", relevant que "ce groupe défend les mêmes valeurs auxquelles l'Algérie aspire, notamment la préservation de la souveraineté des Etats et la garantie de l'indépendance de la prise de décision".

"Nous sommes entrés dans une nouvelle ère de multipolarité. L'intégration de l'Algérie dans les Brics est conforme à la doctrine de notre politique étrangère qui refuse les interférences dans les affaires internes. Nous avons une opportunité de rejoindre un espace international plus flexible et qui répond à nos attentes", a-t-il également mentionné.

De son côté, l'économiste El Houari Tigharsi, a mis en avant les potentialités financières et la disponibilité des ressources de l'Algérie, lui permettant d'être membre dans cet espace. Il cité, entre autres, les ressources énergétiques et minières, la position de l'Algérie en tant que puissance régionale et économique en Afrique, ainsi que ses relations historiques avec les Etats membres du Brics.

M. Tigharsi a évoqué, également, dans sa communication, d'autres "atouts et cartes dont dispose notre pays pour faire partie de ce bloc, en particulier les capacités financières (des réserves de change de 66 milliards de dollars, un très faible endettement extérieur de 1,65 % du PIB et la valeur des exportations plus de 60 milliards de dollars en 2022".

Pour cet expert, l'adhésion à ce groupe permettra à l'Algérie de lever des fonds, d'accéder aux marchés des Etats membres, de développer ses infrastructures, ainsi que de faciliter la réalisation de grands projets d'exploitation des ressources minières, notamment avec la Chine.

Une organisation alternative au système multilatéral actuel

Pour sa part, l'universitaire Abderrahmane Ben Saad a abordé les avantages de l'adhésion de l'Algérie à cette organisation, qu'il a considérée comme "une alternative au système capitaliste et multilatéral", indiquant que le groupe des Brics représente le deuxième bloc économique le plus important dans le monde, après l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Faisant observer que 20 pays souhaitent rejoindre les pays du Brics, il a estimé que "ce nombre confirme réellement le poids et l'avenir du Brics au niveau mondial".

Selon cet intervenant, les raisons pour lesquelles les pays cherchent à rejoindre cette organisation sont principalement dues à la volonté d'obtenir des financements et d'attirer des investissements par le biais de ses deux institutions financières à savoir le Fonds de réserves d'urgence (CRA) et la Nouvelle banque de développement (NBD), "deux organismes financiers qui vont prendre de l'ampleur et même surpasser le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM)".

La volonté des pays de faire partie des Brics s'explique aussi, a-t-il encore fait savoir, par la volonté de ces Etats d'affronter collectivement les crises économiques mondiales et de parvenir à instaurer un équilibre dans les relations internationales".

Présentant une communication sur le thème "Nouvelle trajectoires de la mondialisation, entre fragmentation et polarisation", l'économiste Djoudi Bouras, a souligné, quant à lui, que le groupe des Brics représente un "nouveau pôle de croissance" et un "véritable catalyseur du changement".

M. Bouras a noté aussi que le groupe des Brics est animé par une volonté de fonder un "monde plus juste et équitable" qui défend la stabilité, la paix et un nouvel esprit multilatéral".