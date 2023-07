Algérie: Examen de la coopération algéro-palestinienne en matière de formation douanière

ALGER — Le Directeur général des douanes, Noureddine Khaldi a reçu, mardi à Alger, le Commandant des douanes palestiniennes, Iyad Abderrezak Hamdane Barakat, ainsi que la délégation l'accompagnant, avec lesquels il a abordé la coopération bilatérale dans le domaine douanier, notamment la formation.

Dans des déclarations à la presse au terme de cette rencontre qui s'est déroulée au siège de la Direction générale des douanes (DGD), en présence de cadres des deux corps, du représentant du ministère des Affaires étrangères et du représentant de l'ambassadeur de Palestine à Alger, M. Khaldi a affirmé que ses services "s'efforceront d'appuyer et de développer les capacités des douanes palestiniennes à faire face aux défis auxquels elles sont confrontées, faisant état de " la mise en place d'une feuille de route en vue de booster la formation au profit de tous les cadres palestiniens".

Selon M. Khaldi, ceci se concrétisera "en tenant les douanes palestiniennes informées des expériences réussies et pionnières des douanes algériennes qui ont enregistré des sauts qualitatifs notamment dans le domaine de la formation et en transmettant ses expertises dans différents domaines, en vue de lutter contre le crime économique transfrontalier et éradiquer le phénomène du blanchiment d'argent et de la fraude".

Pour le DG des douanes, cette rencontre reflète " le rôle de l'Algérie, sa position constante et sa loyauté envers la cause palestinienne", mettant en avant "la profondeur des relations fraternelles enracinées entre les deux pays et les deux peuples", ainsi que la démarche de ses services à consacrer la solidité de ces relations dans le domaine douanier.

De son côté, le premier responsable des douanes palestiniennes a salué la disponibilité des services des douanes algériennes à former les cadres et les officiers douaniers palestiniens", indiquant que " les spécialités et les domaines dans lesquels l'on souhaite se former, ont été fixés".

Après avoir rappelé qu'il avait acquis personnellement son savoir-faire en Algérie, étant diplômé de l'Ecole algérienne supérieur de la défense aérienne du territoire, le Général-major Barakat a réaffirmé son souci de tirer profit des expertises algériennes.

La délégation douanière palestinienne a entamé une visite en Algérie, lundi et se rendra, mercredi, à l'Ecole supérieure des douanes d'Oran, où elle s'enquerra des différentes structures et des différents programmes pédagogiques adoptés dans la formation douanière.