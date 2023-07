Algérie: Algérie-Chine - Intensifier la concertation politique et approfondir le partenariat économique

PEKIN — L'Algérie et la Chine ont convenu, dans un Communiqué commun sanctionnant, mardi à Pékin, les entretiens entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue chinois, M. Xi Jinping, de poursuivre l'intensification de la concertation politique, consolider la coopération sécuritaire, approfondir le partenariat économique et renforcer la coopération dans tous les domaines.

"A l'aimable invitation de M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, le président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebboune, effectue une visite d'Etat en Chine", souligne le document qui précise que les dirigeants des deux pays "ont eu des entretiens empreints d'amitié et de parfaite entente".

"Les deux Présidents ont passé en revue les relations historiques unissant les deux pays amis, et salué le niveau de coopération et de coordination bilatérales à tous les niveaux, évoquant les voies et moyens de promouvoir les relations dans tous les domaines de manière à consacrer les intérêts des deux pays et peuples amis, tout en procédant à un échange de vues sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun".

Ils ont, par la même occasion, "exprimé leur considération pour la coopération fructueuse entre les deux parties au niveau bilatéral et dans les fora internationaux, soulignant l'importance du timing de cette visite qui coïncide avec la célébration, cette année, par les deux pays amis du 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques".

La partie algérienne a, également, "salué les réalisations accomplies, ces dernières années, en matière de développement socioéconomique en Chine, sous la direction éclairée du Président Xi Jinping, souhaitant au peuple chinois davantage de progrès et de prospérité".

De son côté, la partie chinoise a exprimé sa "considération pour les grandes réalisations de l'Algérie en matière de développement national, dans le cadre de la vision de l'Algérie nouvelle du Président Abdelmadjid Tebboune, souhaitant voir le peuple algérien atteindre, rapidement, l'objectif d'édifier un pays prospère, riche et fort".

"Ainsi, les deux parties tendent à consolider davantage les intérêts communs et à renforcer l'appui mutuel, en vue de surmonter les difficultés induites par les différents crises et défis successifs auxquels est confronté le monde".

Les deux parties ont mis en avant "l'importance de consolider la coopération politique et sécuritaire et leur détermination à intensifier le contact et la coopération à différents niveaux gouvernementaux et législatifs, dans l'objectif de concrétiser les intérêts communs des peuples des deux pays".

Les deux parties ont convenu de "consolider le travail en vue de bénéficier des opportunités commerciales et d'investissement offertes, d'intensifier le contact et les visites entre les secteurs publics et privés des deux pays, de conjuguer les efforts en vue de créer un environnement d'investissement favorable, incitatif, idoine et encourageant, de consolider l'économie, le commerce et l'investissement, de raffermir les partenariats et d'ouvrir des horizons plus larges de coopération économique entre les deux pays dans différents domaines".

Les deux parties ont convenu de "consolider l'adaptation des stratégies de développement des deux pays de manière globale, exploiter les avantages complémentaires et approfondir la coopération pratique au mieux des intérêts des deux peuples" et se sont félicitées de la signature, en novembre et décembre 2022, du "Plan exécutif pour la concrétisation conjointe de l'Initiative de la Ceinture et de la Route", du "2e Plan quinquennal de coopération stratégique globale (2022-2026), ainsi que du "Plan triennal 2022-2024 de coopération dans des domaines stratégiques".

Les deux parties sont parvenues également à une série d'accords et de mémorandums d'entente qui porte sur l'ensemble des domaines de coopération, et se sont félicitées de l"'appui mutuel et de la coopération bilatérale dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Coronavirus (Covid-19), saluant le partenariat entre les deux pays dans le domaine de la production de vaccins".

Les deux Présidents ont, en outre, fait part de leur "détermination à consolider la coopération dans le domaine de la santé, laquelle remonte à l'année 1963, date d'envoi par la Chine de la 1e mission médicale en Algérie en dehors de son territoire".

Concernant les positions des deux pays vis-à-vis des questions internationales, l'Algérie et la Chine ont réaffirmé leur attachement à "intensifier la concertation et la coordination autour des questions internationales et multilatérales, poursuivre le soutien constant de leurs intérêts fondamentaux, se soutenir mutuellement lorsqu'il s'agit de la préservation de leur souveraineté et intégrité territoriales, consentir des efforts communs pour défendre le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, entre autres règles de la légalité internationale et principes fondamentaux des relations internationales".

Les deux parties ont convenu, en outre, de "maintenir leur attachement au multilatéralisme, au renforcement des principes de coopération, de solidarité, de justice et d'équité dans les relations internationales, et de préserver les intérêts des pays en voie de développement et défendre leurs droits".

La partie chinoise a exprimé, pour sa part, son "soutien aux efforts de l'Algérie visant à préserver sa sécurité nationale et sa stabilité, saluant le processus de développement qu'elle a enclenché pour réaliser un décollage économique global".

La partie algérienne a exprimé sa "considération quant à la position de la Chine à ce propos et sa détermination à accompagner l'Algérie dans toutes les étapes de concrétisation de ce projet".

La partie algérienne a, également, remercié la Chine pour son "soutien à la candidature de l'Algérie en qualité de membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025". La Chine a félicité l'Algérie pour son "élection en tant que membre non-permanent de ce Conseil. Les deux parties aspirent à renforcer la coopération et la concertation autour des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité".

Les deux parties se sont félicitées de la tenue du 1e sommet sino-arabe à Ryadh le 9 décembre 2022 et salué ses résultats, notamment à la lumière de la conjoncture prévalant actuellement à l'échelle internationale. Elles ont, dans ce sens, affirmé leur soutien à l'initiative "Travailler par tous les moyens pour que les sociétés arabe et chinoise édifient un avenir commun vers une nouvelle ère", et salué le "rôle important du Forum sur la coopération sino-arabe dans le renforcement de la coopération collective entre la Chine et les pays arabes, exprimant leur disponibilité à participer au soutien et au développement de ce Forum".

Par ailleurs, la partie chinoise a "félicité l'Algérie pour l'accueil réussi du Sommet arabe, les 1er et 2 novembre 2022", saluant son "rôle actif dans l'unification du rang arabe et le renforcement de l'action arabe commune et face aux défis qui se posent aux pays arabes dans divers domaines".

A son tour, la partie algérienne a "salué les initiatives et les idées présentées par la Chine, ainsi que les efforts positifs déployés pour trouver une solution juste et durable aux questions du Moyen-Orient".

Les deux parties ont affirmé que la "situation dans cette région est liée à la sécurité et à la stabilité dans le monde et que les efforts en faveur de la paix et de la prospérité dans cette région s'inscrivent en droite ligne avec l'intérêt commun de la communauté internationale".

L'Algérie et la Chine ont aussi mis en avant leur "soutien aux efforts de l'Etat de Palestine pour obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations Unies et dans les organisations pertinentes".

De son côté, la partie algérienne a salué les initiatives et les visions présentées, maintes fois, par le Président Xi Jinping pour le règlement de la question palestinienne, en particulier sa récente "proposition en trois points, se félicitant du soutien constant et de longue date apporté par la partie chinoise à la juste cause du peuple palestinien pour le recouvrement de ses droits nationaux légitimes, ainsi que de son appui au renforcement de l'unité entre les factions palestiniennes et à la réalisation de la réconciliation nationale par le dialogue et la concertation".

Les deux parties ont insisté, par ailleurs, sur la "nécessité de faire face, de concert, aux organisations terroristes et extrémistes activant sur leurs sols, de soutenir les efforts déployés par le Liban, la Somalie et le Soudan pour assurer la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité et lutter contre le terrorisme, et d'appuyer les efforts de l'ONU et de la Ligue arabe en la matière".

La partie chinoise a affirmé son "soutien aux pays arabes pour le règlement des questions de sécurité dans la région à travers la solidarité et la coopération".

Dans ce contexte, la partie algérienne a salué les "louables efforts de médiation entrepris par la Chine entre le Royaume d'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran, qui ont abouti à un accord à Pékin, le 10 mars 2023, et à la signature d'une déclaration commune dans la capitale chinoise, le 6 avril 2023, annonçant la reprise des relations entre les deux pays et l'amorce d'une nouvelle ère de consensus, de coopération et de paix".

La partie algérienne a salué la vision du président Xi Jinping concernant le concept de transparence, de viabilité, de convivialité et d'honnêteté envers l'Afrique, ainsi que ses démarches visant à poursuivre l'ancrage de la confiance politique mutuelle entre l'Afrique et la Chine, approfondir la coopération pratique dans tous les domaines, et fournir l'appui nécessaire à l'ancrage de la paix et du développement en Afrique.

Elle a salué, également, le "soutien indéfectible de la partie chinoise aux pays africains pour la réalisation de leur indépendance nationale, sur les voies de développement adaptées à leurs conditions nationales et leurs efforts visant à atteindre l'intégration et la solidarité", estimant que la "coopération chinoise envers l'Afrique est en tête de la coopération internationale envers ce continent, et que les résultats de cette coopération ont contribué à l'amélioration des conditions de développement économique et social en Afrique et généré des avantages concrets pour le peuple chinois et pour les peuples africains".

La partie chinoise a salué également les "contributions de l'Algérie dans la réalisation de l'agenda 2063, notamment dans le domaine de l'intégration économique à travers des projets structurants et de développement gigantesques, de dimension africaine, avec les pays du continent, ainsi que ses efforts en matière d'activation de la zone de libre-échange, à même de promouvoir les échanges commerciaux entre les pays africains, en plus de l'impact positif de la partie algérienne dans le financement des projets de développement dans les pays africains, notamment les projets d'intégration dans les domaines économique, culturel, social, culturel et scientifique".

La partie algérienne a exprimé sa "considération pour les efforts de la Chine visant à contribuer à répandre la paix et le développement internationaux, ainsi que son soutien aux deux initiatives du président Xi Jinping, à savoir les initiatives de sécurité mondiale et de développement mondial, qui appellent la communauté internationale à prêter attention aux questions de développement et à relancer le partenariat mondial pour la coopération de développement, et qui mettent en exergue l'importance de s'attacher au concept de sécurité commune, globale, coopérative et durable".

Les deux parties souhaitent, selon le Communiqué commun, "faire progresser la coopération dans les domaines prioritaires dans le cadre de l'initiative mondiale pour le développement, et contribuer à accélérer la mise en oeuvre de l'Agenda des Nations unies pour le développement durable à l'horizon 2030".

La partie algérienne a, également, salué l'initiative de la Civilisation mondiale lancée par le président chinois, soulignant "l'importance de la tolérance, de la coexistence, des échanges et de l'apprentissage mutuel entre différentes civilisations".

La partie chinoise a, de son côté, salué les "efforts considérables consentis par l'Algérie pour garantir le droit des pays émergents à un développement global et durable".

L'occasion était pour le président de la République d'"exprimer ses vifs remerciements et sa gratitude au président chinois pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont il a été entouré, ainsi que la délégation l'accompagnant", faisant part de "ses voeux les meilleurs de santé et de bonheur au président Xi Jinping et au peuple chinois ami, lui souhaitant davantage de progrès et de prospérité".

Le président Tebboune a adressé une invitation à son homologue chinois pour visiter l'Algérie. Le président chinois l'a remercié pour cette "aimable invitation", "la date de cette visite devant être arrêtée d'un commun accord", a conclu le Communiqué.