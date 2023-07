Sénégal: Louga - L'approvisionnement du marché en poissons jugé « critique »

Louga — L'approvisionnement du marché au poisson de Louga est devenu "critique" en raison de la cherté des prix et de la rareté de ce produit halieutique, a déclaré mardi le coordonnateur dudit marché, Bassirou Sow.

« La situation est critique par rapport à l'approvisionnement du marché en poissons, parce que les prix sont chers et le poisson dévient de plus en plus rare à cause de l'hivernage », a-t-il confié à l'APS.

Il a souligné que « les poissons que l'on trouve le plus souvent dans le marché sont le « kong », la « bande » et le "pouné », la sardinelle étant "presque devenue invisible ».

« Le carton +de pouné+ est vendu à 19000 FCFA, et on vend l'unité à 600 et 700 FCFA, tandis que la caisse de la sardinelle est vendue à 150.000 FCFA », a-t-il fait savoir.

Selon lui, les poissons congelés achetés en gros et revendus sur le marché local, "viennent de la Mauritanie ».

« C'est pourquoi le prix est très cher, car nous les achetons en gros à un prix élevé, ce qui n'arrange pas les revendeurs que nous sommes, de même que nos clients », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d'améliorer la propreté du marché au poisson de Louga et son éclairage pour renforcer davantage la sécurité des lieux.

Fatou Fall, une cliente venue au marché pour acheter du poisson, déclare qu'il est devenu »très difficile de se procurer [ce produit] ces temps-ci, parce que les prix sont très chers ». « Aujourd'hui, le prix des poissons que tu pouvais acheter avec 1000 FCFA est passé à 3000 FCFA, car le poisson également devient de plus en plus rare », a-t-elle souligné.

Certes, « il arrive parfois qu'on ait du poisson frais, mais le prix est très cher (...)", a-t-elle confié. Elle déclare qu'après s'être enquise du prix de la sardinelle, communément appelée "yaboy" au Sénégal, elle s'est vu répondre qu'elle coûtait désormais 400 FCFA.

Dans ces conditions, dit-elle, il faut presque 5000 FCFA pour acheter du poisson, surtout pour les grandes familles. Et l'addition est d'autant plus salée selon elle qu'il faut aussi acheter des légumes, du riz et de l'huile.

« En réalité, tout est presque devenu très cher, car même le kilogramme d'oignon et de pomme de terre coûte actuellement 800 FCFA », déplore-t-elle.