Sénégal: Kataba 1 - Opération de saupoudrage de produits désinfectants contre les moustiques

Ziguinchor — Une opération de saupoudrage de produits désinfectants destinés à la lutte contre la prolifération des moustiques et autres insectes sera menée les 19 et 20 juillet dans certaines rues des communes de Kataba 1, Diouloulou, Djinaki et Kafountine (sud), annonce un communiqué reçu à l'APS.

« Nous informons les populations de Kataba 1, de Diouloulou, de Djinaki et Kafountine qu'une opération de saupoudrage de produits désinfectants destinés à la lutte contre la prolifération des moustiques et autres insectes sera menée les 19 et 20 juillet dans certaines artères desdites communes », indique le texte signé du sous-préfet de Kataba 1, Amadou Wagué.

Il précise que « lors de cette opération qui démarrera tous les jours à 21 heures, les populations sont invitées à fermer les volets et fenêtres de leurs bâtiments et à recouvrir leurs puits ».