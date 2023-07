Sénégal: L'équipe de foot féminine »a retrouvé son efficacité offensive » (coach)

Dakar — L'équipe de foot féminine A du Sénégal a retrouvé son "efficacité offensive" et a montré une" solidité défensive", lors de sa double victoire (7-1, score cumulé), en amical contre l'Algérie, s'est réjoui, mardi, son entraîneur Mame Moussa Cissé.

"Nous avons joué deux matchs, nous marquons sept buts, cela veut dire que nous avons retrouvé notre efficacité offensive. Depuis notre match contre la Thaïlande (1-1, match amical disputé à Hamilton en Nouvelle-Zélande, le 21 février dernier), nous n'avions plus marqué de but, nous en avons pris dix, sans en marquer", a-t-il soutenu.

S'exprimant en conférence de presse au terme du match gagné contre l'Algérie (4-0), il a expliqué que son équipe a beaucoup travaillé son milieu de terrain qui »avait des problèmes pour mettre dans de bonnes situations l'attaque".

"Sur le match passé et sur celui-là, nous avons changé l'attaque, chercher des alternatives. Nous sommes contents de notre apport offensif et de notre solidité défensive. Sur les deux matchs, nous ne prenons qu'un but sur balle arrêtée. Nous avons concédé peu d'occasions et nous en avons créé beaucoup", s'est-il félicité.

Selon le sélectionneur des Lionnes, l'équipe »monte en puissance par rapport au plan de travail mis en place et la mayonnaise est en train de prendre entre les anciennes et joueuses des moins de 20 ans sélectionnées".

"Notre trident d'attaque a marqué. C'est bien qu'elles aient toutes marqué. Cela leur permettra de retrouver la confiance et c'est important pour l'équipe. Elles ont gagné beaucoup en maturité", a-t-il dit.

Cissé a fait savoir que le Sénégal a joué contre l'Algérie, son 11e match depuis le mois de janvier 2023. D'habitude, l'équipe ne comptait qu'un ou deux matchs dans l'année.

"J'ai toujours voulu que nous disputions plus de matchs et jouions contre des adversaires de haut niveau, car ce sont ces genres de matchs qui nous font grandir", a-t-il soutenu.

Faire jouer le maximum de filles à l'étranger

"Huit dans le groupe sont en Europe : trois à Marseille, deux à Metz, une à Push (Autriche) et Saint-Denis (France). Pour nous, c'est important, cela va permettre à notre football de grandir. Elles vont être dans des clubs où il y a plus d'organisations et de moyens pour progresser", a reconnu Mame Moussa Cissé.

Cette amélioration, a-t-il poursuivi, se sent déjà chez des joueuses comme Mama Diop et Mbayang Sow. »Nous sentons qu'il y a beaucoup de maturité. Notre objectif est de faire en sorte que le maximum de joueuses puisse évoluer à l'étranger », a t-il avancé.

"Elles ont opté pour être professionnelles. Si elles partent, ce sera bien pour elles, pour leurs familles et pour le football sénégalais. L'équipe nationale est en train d'en tirer profil et nous espérons d'ici les prochaines rencontres compter plus de joueuses en Europe", a-t-il souhaité.

Pour le sélectionneur, »il faut faire en sorte que toutes les Sénégalaises qui jouent en Europe puissent rejoindre la tanière si elles ont le niveau pour apporter une plus-value ». Nous avons des contacts avec des filles qui sont aux Etats-Unis et en Allemagne. C'est ce que toutes les équipes font", a dit Mame Moussa Cissé.

Toutefois, il a tenu à préciser que celles qui viennent »doivent être meilleures que celles qui sont déjà dans l'équipe". "Si elles ont le même niveau, je préfère continuer avec celles qui sont là", a-t-il tranché.