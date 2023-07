Algérie: Respecter les normes techniques et esthétiques dans la restauration de la mosquée de Mila

MILA — Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, a insisté, mardi à Mila, sur le respect des normes techniques et esthétiques dans la restauration de la mosquée Abou Mouhadjer Dinar, au chef-lieu de la wilaya.

Lors de l'inspection de ce lieu de culte historique, implanté dans le vieux Mila, et qui fera l'objet de travaux de restauration aussitôt après la désignation d'une entreprise spécialisée, le ministre a souligné que cette ancienne mosquée, la première construite en Algérie, nécessite "un soin particulier dans la conduite des travaux de restauration qui doivent obéir de façon stricte aux normes techniques et esthétiques, très importantes s'agissant d'un monument religieux et historique de l'Algérie".

Le ministre a évoqué, à ce propos, les travaux de restauration menés, en exécution des orientations du chef de l'Etat, au niveau de plusieurs anciens lieux du culte, tels que les mosquées Sidi-Lakhdar et Rebaïne-Cherif, à Constantine.

S'agissant de la préparation de la collecte de la Zakat pour la nouvelle année Hégirienne 1445, M. Belmehdi a fait part d'un nouveau programme élaboré par l'Office national des wakf et de la zakat, qui sera rendu public à l'occasion de la fête de l'Achoura. Un programme, a-t-il ajouté, qui sera mis en oeuvre en coordination avec les directions des affaires religieuses et des wakfs.

Le ministre, évoquant l'enseignement du Coran, a souligné que le développement de cet aspect "fait partie du programme de travail du gouvernement relatif à l'enseignement des préceptes du Livre Sacré à l'enfant".

Il a également fait part du programme de "lecture électronique", ainsi que des écoles coraniques réparties dans tout le pays, et qui comptent actuellement près d'un (01) million d'élèves. M. Belmehdi a rappelé, dans ce contexte, que ces écoles avaient accueilli, dans le cadre de leurs activités estivales en 2022, un total de 500.000 élèves, dont 5.000 membres de la communauté nationale à l'étranger.

Le ministre, accompagné des autorités de la wilaya, a visité et inauguré plusieurs mosquées dans les communes de Tadjenanet, Elayadi Barbes et Ferdjioua, inaugurant dans cette dernière localité la mosquée Imam Malek, dans la cité des 529 lots, et posant la première pierre d'une école coranique d'une capacité de 400 élèves.

Il a appelé, à cette occasion, les responsables concernés à "veiller à utiliser des matériaux de construction modernes" et à "accélérer le rythme des travaux en oeuvrant, autant que possible, à réduire le coût de réalisation".