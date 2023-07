Algérie: Protection du patrimoine forestier - Des campagnes de sensibilisation à Oran

ORAN — La Conservation des forêts d'Oran a annoncé une intensification des campagnes d'information et de sensibilisation sur la prévention des incendies et la protection du patrimoine forestier, une grande partie des forêts de la capitale de l'ouest du pays se situant à proximité des zones côtières, qui enregistrent une grande affluence des estivants.

Ces campagnes sont "très importantes" pour la sécurité des personnes et la protection des biens situés à proximité du milieu forestier, ainsi que la préservation du patrimoine boisé, surtout que 90% des forêts d'Oran se situent près des plages, qui constituent la première destination des estivants, a expliqué le chef du Bureau de prévention et de lutte contre les incendies à la Conservation des forêts, Omar Mecheri.

"A chaque canicule, la conservation mène une action de sensibilisation en collaboration avec la Protection civile et la Gendarmerie nationale, notamment à l'entrée des forêts et les chemins menant aux plages, à travers la distribution de dépliants", a-t-il indiqué, précisant "900 ont été distribués la semaine dernière. Et, l'opération se poursuit".

Afin de préserver le patrimoine forestier, deux nouvelles décisions concernant notamment l'interdiction d'entrée des véhicules à l'intérieur des forêts, le stationnement à proximité des forêts et les barbecues, ont été publiées dernièrement et ce, dans le cadre d'une campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêts, qui s'étend du 1er juin au 31 octobre prochain, et qui peut être prolongée en cas de persistance de la canicule.

%

Ces campagnes ciblent également les riverains des forêts, afin de les sensibiliser sur les risques d'incendie, l'importance d'alerter immédiatement via la ligne verte 1070 tout départ de feu, ainsi que la sensibilisation des agriculteurs pour prendre des précautions afin d'éviter tout incendie suite à une étincelle provenant du matériel agricole, en plus de la protection des récoltes.

Dans ce cadre, le mouvement associatif versé dans l'environnement a été impliqué et une convention a été signée, jeudi dernier, avec la Fédération de wilaya des chasseurs, qui compte 800 membres, pour contribuer à la surveillance et la participation à la maitrise des feux en cas d'incendie pour préserver le patrimoine forestier de tous les risques.

Le président de l'Association pour l'ornithologie, la protection des animaux et l'environnement, Mâammar Chafie-Allah, a, dans ce contexte, indiqué que l'association effectue avec des chasseurs des patrouilles quotidiennes dans des forêts prisées des habitants, comme M'sila, la Vierge et Djebel Kahr, afin de les sensibiliser sur l'importance de préserver cette richesse, ainsi que de nettoyer ces espaces des déchets et des herbes sèches.

La Conservation des forêts d'Oran mène, tout au long de l'année, des campagnes de sensibilisation des citoyens, des jeunes et des écoliers sur la nécessité de préserver les forêts, surtout à l'occasion des journées nationales et mondiales, à l'instar de la journée nationale et mondiale de l'arbre, la journée mondiale des montagnes et à l'occasion de la journée mondiale des zones humides, de lutte contre la désertification et les campagnes de reboisement organisées de temps à autre.

Des actions d'anticipation

La Conservation des forêts a pris des mesures d'anticipation, dans le cadre de la protection du patrimoine forestier, mobilisant tous les moyens d'intervention rapide requis en cas d'incendie.

Dans ce cadre, 10 tours de surveillance ont été érigées à travers les forêts de la wilaya, et 48 saisonniers ont été recrutés pour contribuer à la surveillance et aux opérations d'extinction en cas d'incendie. Aussi, 14 véhicules dotés de citernes sont mobilisés pour les premières interventions en cas d'incendie, notamment dans les forêts de M'sila, Aïn El-Kerma, Misserghine, Tafraoui, Djebel Kahr, la route menant à la ville de Kristel et les hauteurs de Moulay Abdelkader au sommet du mont Murdjadjou.

De plus, une colonne mobile au niveau du siège de la Conservation des forêts et des postes avancés ont été mis en place et un système de permanence a été établi, a-t-on indiqué.

Dans le cadre de cette campagne, la Conservation des forêts réalise également des travaux de prévention, notamment l'ouverture de pistes qui facilitent l'opération d'intervention initiale et d'extinction des incendies, l'ouverture de tranchées coupe-feu pour limiter la propagation des incendies, en plus d'autres travaux réalisés par certains organismes et directions liés aux forêts, dont les travaux publics, les services agricoles et la société Sonelgaz, selon la même source.

Avant le début de la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, plusieurs forêts ont été nettoyées des déchets, et des panneaux de sensibilisation ont été installés au niveau de ces espaces relevant de la capitale de l'ouest du pays.

A rappeler que la wilaya d'Oran couvre une superficie totale de forêts estimée à 41.258 hectares.