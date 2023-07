Algérie: Consommation d'énergie - Adopter les bonnes pratiques permettrait d'économiser 50% de la facture

ALGER — L'adoption des bonnes pratiques dans l'utilisation de l'énergie (électricité et gaz) permettrait d'économiser plus de 50% de la facture de consommation, a indiqué mardi à Alger un responsable du Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE).

Intervenant lors d'une Journée de sensibilisation sur la rationalisation de la consommation énergétique au niveau des entreprises relevant du groupe Algérie Télécom, le directeur de l'efficacité énergétique au niveau du CEREFE, Mourad Issiakhem, a souligné que mettre en place certaines bonnes pratiques, axées notamment sur l'installation des équipements économiseurs d'énergie, permettrait de réduire sensiblement la consommation et le montant de la facture.

Le cadre du CEREFE a également préconisé le recours à l'utilisation des lampes LED et à l'installation de chauffes bain et de chaudières fonctionnant à l'énergie solaire, rappelant le programme national qui subventionne à hauteur de 50% l'installation de ce type d'équipements.

Relevant que le coût de l'énergie en Algérie était parmi "les plus bas au monde", le conférencier a relevé que de 2011 à 2021, la consommation de l'énergie a augmenté de 59% à échelle nationale, avec une hausse de 5% par an, mettant en avant les efforts de l'Etat visant la transition énergétique, "un choix stratégique pour un modèle durable de consommation et de production d'énergie".

S'agissant de la rationalisation de la consommation énergétique au niveau des entreprises, le conférencier a estimé qu'éteindre l'éclairage des bureaux, ainsi les appareils informatiques la nuit, la réduction de l'éclairage externe en nocturne sont autant de pratiques qui permettent de réduire la facture de l'électricité.

Il a également assuré que la rationalisation de l'utilisation de l'énergie au sein de l'entreprise contribue entre autres, à améliorer sa compétitivité via la réduction des coûts de ses prestations et des émissions polluantes tout en créant des postes d'emploi dans le secteur des énergies renouvelables.

De son côté, le directeur général adjoint d'Algérie Télecom, Mohamed Ait Aissa a relevé que le groupe s'emploie à réduire l'utilisation de l'énergie conventionnelle et ambitionne d'aller vers une transition énergétique basée sur les énergies renouvelables et propres.

A noter que cette Journée de sensibilisation, à laquelle ont pris part des responsables du groupe, constitue une première action inscrite dans le cadre de la convention de coopération entre Algérie Télécom et le CEREFE, visant à accompagner le groupe pour atteindre ses objectifs assignés en énergie renouvelable.