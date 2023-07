Algérie: Des représentations hautes en couleur en clôture du festival international de danse populaire

SIDI BEL-ABBES — Des représentations hautes en couleur produites par des troupes locales et étrangères ont marqué lundi soir la clôture de la 13e édition du festival culturel international de danse populaire à Sidi Bel- Abbès.

La soirée de clôture de cette manifestation artistique et culturelle, qui a enregistré la participation de 20 troupes de pays et de l'étranger, a drainé un public nombreux, constitué surtout de familles au théâtre de plein air "Sayem Lakhdar", qui a apprécié ce spectacle raffiné mettant en exergue la richesse et la diversité de cet art.

L'assistance a fort apprécié les spectacles donnés par des troupes participantes qui ont excellé dans la présentation de tableaux chorégraphiques distinguant chaque pays et ses particularités artistiques.

Le passage sur scène des troupes nationales représentant les wilayas de Sidi Bel-Abbès, Alger, Constantine, Béchar, Laghouat, Ain Salah, Khenchla, Tizi Ouzou, Tamanrasset, Ghardaia et autres sur scène a été très applaudi.

Les danseurs et danseuses ont brillé par un tableau étalant différentes danses populaires du terroir au rythme de la musique targuie et dans un décor de costumes traditionnels mettant en valeur la diversité et la richesse du patrimoine culturel et artistique de l'Algérie.

Les troupes étrangères ont aussi subjugué le public avec leurs mouvements dont celles de la Russie, de la Turquie, de la Bulgarie, de l'Egypte, de la Tunisie, du Sénégal, de la Grèce et de la Palestine.

Dans une allocution pour la circonstance, le commissaire du festival, Mohamed Gazouz a souligné que ce festival international est "un rendez-vous artistique d'excellence" pour approfondir les liens culturels, présenter différentes expressions artistiques dans le monde et rehausser les valeurs de la culture et de la créativité et leur lien avec les valeurs de la liberté et de la paix.

La directrice de la culture et des arts de Sidi Bel- Abbès, Dalila Aouès a affirmé, pour part, que "ce festival a connu un franc succès", soulignant que les soirées et les activités ont été riches et variées à travers des espaces comme le théâtre de plein air, le théâtre régional, la maison de la culture "Kateb Yacine", la place "Millénium", la place "1er novembre" et le lac de Sidi M'hamed Benali avec une présence de 19.000 spectateurs par jour .

Elle a indiqué que cette édition a concrétisé la politique d'ouverture culturelle en invitant différents pays africains, arabes et du monde.

Lors de la dernière soirée de cette manifestation artistique et culturelle de cinq jours, les troupes nationales et étrangères participantes ont été honorées par le commissariat du festival.

Les troupes participantes ont défilé sur scène produisant une photo collective distinguée d'un spectacle culturel mondial.