Algérie: M. Merabi inspecte les camps de vacances réservés aux familles des travailleurs du secteur à Boumerdes

BOUMERDES — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, s'est enquis, mardi à Boumerdes, des conditions d'accueil et d'hébergement au niveau des camps de vacances réservés dans cette wilaya côtière aux familles des travailleurs du secteur venues des wilayas intérieures et du sud du pays.

Inspectant les camps de vacances, ouverts au niveau des centres de formation professionnelle à Boumerdes, le ministre a précisé que tous les moyens étaient déployés pour assurer une bonne prise en charge de ces familles, l'objectif de l'initiative étant d'encourager le tourisme domestique et de favoriser l'échange entre les familles des travailleurs du secteur.

Lors de sa visite dans la wilaya, M. Merabi a inspecté plusieurs centres destinés à accueillir les familles des travailleurs du sud et des wilayas intérieures, notamment l'Institut national spécialisé de la formation professionnelle (INSFP) Abdelhak-Benhamouda et la résidence 200 lits relevant de l'Institut national de formation en hôtellerie et tourisme d'El Kerma.

Au centre de la formation professionnelle et de l'apprentissage (CFPA) Saba-Ali, la directrice du secteur dans la wilaya de Boumerdes, Menzou Saliha, a présenté au ministre un exposé sur les activités organisées en faveur des hôtes au niveau de ces camps de vacances, soulignant que la wilaya accueillera d'ici la fin août près de 500 familles (2350 fonctionnaires et travailleurs des wilayas intérieures et du sud).

Cinq établissements du secteur dans la wilaya de Boumerdes accueillent les familles des travailleurs pour des séjours de 12 jours, a fait savoir la responsable.