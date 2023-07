Ile Maurice: Parlement l Ambiance - La bonne humeur du speaker...

Pas de Private Notice Question hier. Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, a préféré consacrer son temps à préparer son intervention sur le Finance Bill. Autre fait notable et rare.

Le speaker, Sooroojdev Phokeer, a été de bonne humeur pendant toute la matinée. Le député du Parti travailliste (PTr), Mahend Gungapersad, a même eu droit à trois questions supplémentaires au Premier ministre, Pravind Jugnauth, alors que d'habitude, il ne leur accorde que deux questions. Comme à l'accoutumée, les backbenchers du gouvernement ont monopolisé le temps alloué au Prime Minister's QuestionTime (PMQT), mais Soorojdev Phokeer aura quand même permis aux élus rouges, Arvin Boolell et Patrick Assirvaden, de poser chacun une question au chef du gouvernement.

D'ailleurs, pendant cette tranche, Vikash Nuckcheddy a voulu savoir s'il y a une enquête de la police après qu'un journaliste de Radio Plus aura tenu des propos grossiers lors d'un live de Londres, diffusé sur Facebook. Le Premier ministre a pris la peine de citer textuellement ce que le journaliste a dit. Toutefois, il devait censurer la fin de sa phrase. « ...Kas L... Je n'ose même pas dire la suite», a déclaré Pravind Jugnauth. Un membre de la majorité devait alors renchérir «Kas liki!» Plusieurs élus de l'opposition ont voulu attirer l'attention du speaker, mais ils ne savaient pas qui l'avait dit.

Par ailleurs, des élus du PTr croyaient que Sooroojdev Phokeer allait permettre à Joanne Tour de poser une deuxième question pendant la PMQT, mais tel a été le cas puisque le temps était écoulé. Ehsan Juman a été le plus grand surpris. «Mo case inn rayé!», a plaisanté le député du PTr. L'élue du MSM voulait savoir où en était l'enquête policière sur la présence d'Ehsan Juman dans une zone réservée du port en 2021. Un peu plus tard, Deven Nagalingum a posé une question à Bobby Hurreeram. Le député du MMM s'est lancé dans une longue explication mais, d'une voix posée, le speaker lui a demandé d'aller directement à sa question.«Posez votre question. Je comprends votre situation, mais c'est l'heure des questions.»

Stephan Toussaint, le voisin de Bobby Hurreeram, a immédiatement regardé en direction du député mauve en marmonnant. «Ki to get moi? Get kot toi!», a réagi Deven Nagalingum. Le speaker a ordonné aux deux hommes de se calmer. «Qu'est-ce qui se passe là-bas. Il est trop tôt pour ça.» Toutefois, ils ont continué à échanger des propos. «Ki to problem avek moi?... Get to zafer. Al kas enn poz», a déclaré Toussaint à Nagalingum.

Malgré le calme, Sooroojdev Phokeer a élevé la voix quand Patrick Assirvaden a déclaré que «l'insolence et la légèreté du ministre sont inquiétantes», en parlant de Joe Lesjongard. Celui-ci a alors répondu : «Je constate que c'est lui qui est insolent.» À peine des membres de l'opposition commençaient à protester, le speaker s'est tourné vers le ministre pour lui faire part qu'il allait lui causer des problèmes. «OK, je retire ce que j'ai dit», a indiqué le ministre.

Par ailleurs, le speaker s'est même permis de faire une leçon à ses «amis» alors que Khushal Lobine posait une question sur Sandhyah Boygah. «C'est une question d'amitié. Je voudrais demander aux honorables membres de poser leurs questions selon les standing orders. Vous devez lire votre standing orders. C'est un fait que beaucoup des parlementaires ne savent pas poser leur question», a-t-il conseillé. Dès qu'il a prononcé le mot «amitié», des membres de l'opposition ont éclaté de rire. D'ailleurs, quand il a levé la séance pour la pause déjeuner, il est passé à côté d'Arvin Boolell en lui faisant un signe et il a conversé avec Ritish Ramful alors que toute l'opposition était restée assise. «Lamourprop li péna», commentera un membre de l'opposition.