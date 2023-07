Ile Maurice: Hippisme - Bon Boyage attire les regards

Les turfistes qui se sont déplacés sur l'hippodrome hier matin pour assister à l'entraînement des chevaux ne peuvent se plaindre. On a en effet eu droit à quelques jolis galops.

En début de séance on a pu apprécier la belle santé de l'alezan de l'écurie Ruhee, Magnum P I. Ce coursier était très en verve et on peut se permettre de dire qu'il n'est pas loin de sa forme optimale. Joli galop du duo de l'écurie Mahadia, Giggin et Gaudis Masterpiece. Le premier nommé a conservé une superbe forme alors que le second a rassuré ses partisans après une performance catastrophique lors de sa première course chez nous.

Bon Boyage de l'établissement Mahadia respire la forme actuellement. Il était très beau à voir lors de sa sortie en piste. L'un des meilleurs chronos de la matinée est réalisé par Captain Cola de l'écurie Narang. Ce fils de Captain Of All a visiblement beaucoup progressé. Il a été tout simplement étincelant. One Day Or Day One a donné entière satisfaction lors de son galop. Il a très bien travaillé.

Que dire de Walls Of Dubrovnik. Le crack de l'écurie Narang a réalisé un excellent galop. Il a réalisé un très bon chrono avec beaucoup d'aisance. Il sera encore une fois un os dur pour ses concurrents.

Colour Of Money est en net progrès. L'état de sa robe est bien meilleur et il était plus appliqué lors de son travail. Il ne devrait pas tarder à s'illustrer. Lors du premier barrier trial, l'alezan Royal Virtue a bien terminé face à Love On Time et Camps Bay. Dans le deuxième, Orange Red s'est baladé devant Christmas Ice Cream.