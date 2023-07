Ile Maurice: Trajet Maurice-Rodrigues - Deux ans plus tard, le Trochetia a de nouveau le vent en poupe

Nombreux sont les vols entre Maurice et Rodrigues, mais qu'en est-il des bateaux ? Avec des liaisons aériennes quotidiennes effectuées en 90 minutes entre l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam et celui de Plaine-Corail à Rodrigues, pourquoi choisir un bateau qui prendra presque deux jours ? Le trajet, en fait, en vaut le détour...

Sur le Trochetia, qui reprend du service après plus de deux ans de repos forcé causé par la pandémie, c'est tout sauf la galère. Lundi aprèsmidi marquait le retour du bateau sur l'eau, à bord duquel 84 passagers se dirigeaient vers Port-Mathurin. Lancé en mai 2001, le Trochetia, qui fête cette année ses 22 ans, est un navire cargo-passagers battant pavillon mauricien, pouvant accueillir jusqu'à 108 passagers en cabine ainsi que 165 conteneurs.

Lundi, 17 h 47 à Port-Louis. Le Trochetia a levé l'ancre et a entamé son voyage vers Rodrigues, et accostera à Port-Mathurin vers 10 heures en ce mercredi matin. Le voyage retour est prévu pour ce week-end. Dans la continuité, il est envisagé que les croisières reprennent à une fréquence bimensuelle. À cette occasion, nous avons eu l'opportunité de parler au capitaine Mahendra Babooa, qui cumule plus de 22 ans de carrière maritime, ainsi qu'à Dineshrao Babajee, directeur général de la Mauritius Shipping Corporation Ltd (MSCL).

Interrogés sur l'augmentation du prix du billet, ils soulignent les nombreuses concessions qui ont été faites, dont un menu sur mesure et complet comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, ainsi qu'une amélioration en ce qui concerne le nombre de bagages autorisés, soit «quatre valises de 22 kilos, ce qui représente environ 88 kilos par personne». S'ajoute à cela l'animation à bord, notamment avec un DJ, mais aussi une troupe de ségatiers dès l'arrivée au port d'embarquement. Une autre facilité non négligeable est l'hébergement à bord. Nos interlocuteurs affirment en effet que «beaucoup de personnes vont séjourner à bord à Rodrigues» jusqu'au retour du bateau prévu ce week-end.

Avenir prometteur

Très satisfait de l'état du bateau, Sudheer Maudhoo, ministre de l'Économie bleue, des ressources marines, de la pêche et de la navigation, a mis en avant la relève du Trochetia. En ce qui concerne le fret, il a annoncé l'arrivée d'un nouveau navire, le Peros Banhos, qui assurera la liaison avec Rodrigues d'ici fin octobre, début novembre. Du côté des passagers, la MSCL serait déjà en train de travailler sur un bateau capable d'accueillir plus de passagers et de se diriger vers de nouvelles destinations, telles qu'Agaléga.