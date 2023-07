Burkina Faso: Insécurité dans la Kossi - Semaine noire à Nouna

La situation sécuritaire est de plus en plus préoccupante dans la commune de Nouna. Au moins dix-sept (17) civils ont été tués par des hommes armés non identifiés (HANI) au cours des semaines écoulées.

Du 5 au 11 juin 2023, plusieurs exactions terroristes ont semé la désolation à Nouna. En effet, les HANI ont pris pour cibles les populations civiles qu'ils enlèvent et exécutent. Le 5 juin, un jeune conducteur de tricycle a été abattu à la sortie nord de la ville alors qu'il était allé ramasser du sable destiné à la vente. Le lendemain 6 juin, ce sont trois (3) habitants qui ont été tués à Mourdié. Il s'agit d'un village situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de Nouna. En plus de ces exactions, un groupe terroriste a pris position au nord-ouest de Nouna le 9 juin, précisément sur la route reliant la ville à Dara. Là, ils ont enlevé et abattu au moins 13 usagers de cette voie dont des ressortissants de Dara, de Bagala et de Kéréna. Au même moment et suite à un ultimatum sans délai, c'est la population de Tonkoroni qui a plié bagage. Ce village est situé à moins de dix (10) kilomètres au nord de Nouna. Le même jour, une mine posée par les assaillants sur la route de Pa à l'ouest, a explosé et blessé gravement un motocycliste.

Comme si toutes ces exactions n'avaient pas suffi pour faire mal aux habitants de Nouna, les terroristes ont attaqué la ville dans la nuit du 10 juin 2023. C'est à l'entrée ouest, au niveau des premières concessions, qu'ils se sont regroupés aux environs de 23 heures. Ils ont tiré différentes sortes d'armes sur place avant de tenter de progresser vers le centre-ville. Là, ils ont croisé le chemin des Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). La riposte de nos soldats a ainsi permis de mettre les assaillants en déroute. Ils ont alors pris la fuite.

%

En termes de dégâts occasionnés par cette attaque, l'on a constaté les impacts de balles sur les murs de plusieurs maisons d'habitation. Une balle qui a pénétré dans une maison a touché une fillette et l'a blessée au doigt. Un mouton appartenant à la famille de celle-ci a aussi été tué pour deux balles. Les douilles étaient éparpillées sur les lieux. De plus, une boutique a pris feu et tout son contenu a été calciné par la flamme. Il y a surtout que la psychose s'est renforcée chez les Nounalais.

Depuis le début du mois de mai 2023, faut-il le rappeler, la dégradation de la situation sécuritaire est très inquiétante dans la Kossi en général et dans la commune de Nouna en particulier. De nos jours, il est très risqué de s'aventurer dans les périphéries de Nouna car les HANI y font des patrouilles régulièrement. Pour se rendre dans la ville pour leurs besoins, les habitants des villages environnants ont plusieurs fois été refoulés et souvent avec des coups de fouet. De plus, il est fréquent que les enfants conduisant les animaux au pâturage regagnent la ville en courant sous les menaces des individus armés. Ceux-ci repartent généralement avec le bétail abandonné par les enfants. Au regard de cette situation, le démarrage de la saison agricole préoccupe énormément les paysans.

Quant aux commerçants qui gagnent leur pitance quotidienne dans les marchés des villages, ils n'arrivent plus à mener leurs activités. Il urge donc que les autorités développent des stratégies pour libérer la province.