Afrique de l'Ouest: Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun se félicite de la reconnaissance historique par Israël de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara

Guelmim — Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun s'est félicité de la reconnaissance historique par Israël de la pleine souveraineté du Royaume sur toutes ses provinces du Sahara.

Dans un communiqué, le Conseil a indiqué avoir accueilli "avec fierté et considération" le communiqué rendu public par le Cabinet royal, ajoutant que le président et les membres du Conseil régional saluent hautement la reconnaissance historique par l'État d'Israël de la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur toutes ses provinces du Sahara ainsi que la décision d'ouvrir un consulat dans la ville de Dakhla.

Dans ce cadre, les membres du Conseil "enregistrent avec satisfaction les acquis diplomatiques successifs que le Maroc a obtenus et obtient encore grâce à la sagesse et à la perspicacité de la politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la conduite des dossiers et chantiers diplomatiques du Royaume", ajoute le communiqué.

Ces acquis "sans précédent", poursuit la même source, "resteront gravés dans la mémoire nationale" et constituent "une source de fierté pour nous tous et l'expression de la dynamique renouvelée que connaît le dossier du Sahara marocain, et des victoires diplomatiques remportées par le Royaume du Maroc grâce à la stratégie rationnelle et réaliste dans la gestion de ses relations internationales, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi".

Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun considère que cette décision "constitue un tournant majeur et historique dans les relations bilatérales de partenariat stratégique" et reflète le caractère "unique et singulier" de cette relation qui place le Royaume du Maroc et Israël dans une alliance "renouvelée sans précédent", étant convaincu que la proposition d'autonomie présentée par le Maroc constitue une base pour parvenir à une solution politique concertée de la question du Sahara marocain.

%

Le Conseil a également noté que cette reconnaissance "n'est pas un fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une politique réfléchie et d'une conviction chez les milieux politiques israéliens sur la nécessité de reconnaître la marocanité du Sahara et de fermer ce dossier dans le respect de la souveraineté marocaine".

Le communiqué relève que cette reconnaissance est une concrétisation du soutien constant dont bénéficie le Maroc et l'initiative d'autonomie comme seule base de règlement du différend régional sur le Sahara marocain, "et qui s'inscrit dans le cadre d'un large mouvement international qui comprend également des puissances telles que les États-Unis d'Amérique, l'Espagne, l'Allemagne", ce qui impactera positivement les relations entre Rabat et Tel-Aviv et élargira les relations de coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, commercial, de l'investissement et culturel.

Un communiqué rendu public lundi par le Cabinet royal avait annoncé que SM le Roi Mohammed VI a reçu une lettre du Premier ministre de l'État d'Israël, Benyamin Netanyahu, pour l'informer de la décision de l'État d'Israël de "reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental".

A cet égard, le Premier ministre israélien a indiqué que cette position de son pays sera "reflétée dans tous les actes et les documents pertinents du gouvernement israélien" et "transmise aux Nations unies, aux organisations régionales et internationales dont Israël est membre, ainsi qu'à tous les pays avec lesquels Israël entretient des relations diplomatiques".

Dans sa lettre au Souverain, le Premier ministre israélien a informé qu'Israël examine positivement "l'ouverture d'un consulat dans la ville de Dakhla", et ce dans le cadre de la concrétisation de cette décision d'État.