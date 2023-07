Cote d'Ivoire: Gestion de crises - Un atelier international s'ouvre à Grand Bassam

A l’initiative de l’Office national de la protection Civile de Côte d’Ivoire (Oncp) et l’Organisation internationale de la protection civile (Oicp), s’est ouvert le lundi 17 juillet 2023 à Grand-Bassam (15 km au sud d’Abidjan) un stage international dédié à la gestion de crises et didactique méthodologique autour du thème : Gestion des crises et didactique méthodologique. Rapporte le Cicg.

« Cette formation présente un grand intérêt pour la Côte d’Ivoire au moment où les pluies deviennent de plus en plus meurtrières avec les inondations et éboulement de terrains qui les accompagnent. Mais aussi de façon spécifique pour le ministère de l’intérieur et de la sécurité qui avec l’ensemble des départements ministériels à vocation technique assure la coordination de la gestion des crises et situations d’urgence, dans la mesure où cette formation permettra d’avoir des acteurs nationaux davantage outillés à la prise en charge des situations de crise », s’est félicitée Carine Zunon, Conseillère technique au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, représentant le ministre Vagondo Diomandé.

Le Directeur général de l’Onpc, Amankou Kassi Gabin a insisté sur la nécessité d’une synergie d’actions dans la gestion des crises et didactique méthodologique.

%

« Aujourd’hui, nos États sont de plus en plus confrontés à des défis sécuritaires et de protection communs. Aux problèmes classiques de protection civile que nous connaissions hier, se sont ajoutés d’autres problèmes émergents, parfois difficilement identifiables, associés un contexte africain marqué par le terrorisme que les services de protection civile sont appelés à gérer les effets. Dès lors, pour relever ces défis, il est nécessaire à l’ère de la mondialisation, de rechercher et de trouver également des stratégies et des solutions communes. C’est donc à juste titre que se tient cette importante formation en gestion des crises, sous la houlette de l’Oipc », a expliqué le Directeur général de l’Onpc

L’objectif poursuivi lors de ce stage est principalement l’échange d’expériences, de connaissances dans les domaines de la coordination, de la planification et de l’évaluation en matière de prévention et de gestion de catastrophes.

En outre, au regard des thématiques qui seront abordées, ces deux semaines de formation permettront, entre autres aux participants de connaitre, comprendre et analyser les crises ; de se familiariser avec le management de crise, d’avoir une maitrise de la communication interne et externe à l’occasion d’une situation d’urgence ; d’anticiper et mettre en place un dispositif d’alerte précoce efficace ; de gérer une crise ou un évènement majeur avec les bonnes procédures et les moyens adéquats.

A terme, le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité envisage de former à la gestion de crise les différents acteurs nationaux, tant les autorités administratives et politiques locales que les acteurs administrations centrales impliquées dans la prise en charge des crises et des situations d’urgence. « Il s’agit également pour la Côte d’Ivoire de disposer d’un bassin de formateurs outillés à l’effet d’assurer la relève des experts internationaux pour une meilleure coordination dans la gestion des crises », a révélé la conseillère technique du ministre Vagondo Diomandé.