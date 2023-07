Angola: La ministre de la Santé souligne l'expérience dans la lutte contre le Covid-19

Luanda — L'expérience de l'Angola dans le contrôle de la pandémie de Covid-19, l'importance d'investir dans les infrastructures numériques et l'adoption de nouvelles technologies ont été soulignées par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, mardi, à Lisbonne, lors du Forum EuroAfrica2023.

La ministre a également dit que les pays africains étaient confrontés à d'énormes défis logistiques, financiers et structurels pour acquérir et distribuer les vaccins Covid-19.

Malgré les difficultés, a-t-elle souligné, de nombreux pays africains ont fait preuve de résilience en recherchant des solutions créatives et en établissant des partenariats pour garantir l'accès aux vaccins.

La gouvernante angolaise a indiqué que le Forum est une occasion de renforcer la coopération entre les deux continents et d'identifier les opportunités de croissance sur la base des idées, des réalités, des besoins et des projets d'intérêt mutuel.

Elle a évoqué la nécessité de renforcer ce partenariat dans le domaine de la Santé, notamment, avec le partage des connaissances des technologies pharmaceutiques innovantes, dans une phase aussi importante de la transition post-pandémique et de la préparation à répondre aux nouvelles épidémies et pandémies mondiales.

%

L'événement a permis d'aborder le renforcement des systèmes de santé, avec un accent particulier sur la fabrication et l'accès aux vaccins, médicaments et technologies de la santé en Afrique et en particulier en Angola.

« Nous reconnaissons qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour garantir un accès équitable aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de la santé sur tout le continent africain, cependant plusieurs initiatives sont en cours et nous avons le soutien de l'OMS, de GAVI, de l'UNICEF et d'autres partenaires publics et privés pour que la production made in Africa et sa distribution deviennent une réalité », a ajouté la ministre.

Les technologies appliquées à la santé telles que la télémédecine, a précisé la ministre de la Santé, créent des opportunités pour accroître l'accès équitable aux services de santé pour les populations les plus vulnérables en facilitant l'accès aux services, aux vaccins et aux autres services de santé qui fonctionnent avec l'énergie solaire et les solutions de communications mobiles.

Le Forum Eurafrique est une plate-forme orientée vers l'action qui vise à promouvoir une collaboration plus étroite entre l'Europe et l'Afrique.

Le Forum 2023 vise à promouvoir un débat efficace, moderne et inclusif, basé sur des idées, des réalités et des projets d'intérêt pour les deux continents.