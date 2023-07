Congo-Kinshasa: Avec une nouvelle ligne de 30 KV, Kolwezi - La SNEL renforce la desserte en électricité

La Société Nationale d'Electricité (SNEL S.A) vient de frapper un grand coup à Kolwezi, au coeur de la puissance minière de la RDC dans la province du Lualaba. Ce lundi 17 juillet 2023, en effet, le Directeur Général Fabrice Lusinde a conduit le Ministre des ressources hydrauliques et de l'électricité, Olivier Mwenze, à l'inauguration de la ligne 30 KV du très stratégique poste répartiteur de Samukinda et de la sous station « Tunnel » dans cette ville, capitale mondiale du cobalt. Cette réalisation est d'un impact stratégique et significatif pour cette ville qui éprouve un grand besoin de disponibilité de l'énergie pour faire fonctionner aussi bien l'industrie minière et d'autres, que les ménages.

C'est ce qu'a fait savoir M. Charles Tshibanda, Directeur commercial de Mining engineering Services, MIS. Ainsi donc, la nouvelle ligne de 30 KV va désormais permettre de contribuer au développement économique et industriel de la ville de Kolwezi en général par l'assurance d'une fourniture régulière, fiable et normative de l'énergie électrique à la clientèle. Elle apporte aussi l'accroissement du taux de desserte en électricité avec un impact projeté sur l'amélioration des recettes de SNEL SA avec traçabilité en temps réel de la vente de l'énergie électrique ; la réduction des pannes des câbles, des avaries de transformateurs et d'autres équipements électromécaniques ; sans oublier la suppression du délestage des feeders en moyenne tension et la réduction du délestage des cabines.

C'est, en tout cas, ce qu'a annoncé le DG Lusinde dans son mot de circonstance où il a également fait savoir que cette oeuvre a été rendue possible grâce au partenariat public-privé noué par son entreprise avec la banque Equity BCDC. Cette banque, a-t-il dit, a financé le projet de la sous station « Tunnel » à hauteur de USD 11.850.500, dont 9.594.220 Usd pour les fournitures et 2.256.279 Usd pour les prestations et les travaux de construction de cette sous station qui ont été exécutés par la Société Mining Engineering Services, (MES).

Aux origines de la sous-station Tunnel et réseaux associés

Revenant sur le calvaire de l'électricité à Kolwezi et l'épopée de ce projet, le DG Fabrice Lusinde a rappelé que « l'alimentation en énergie électrique de la ville de Kolwezi était caractérisée par de forts dysfonctionnements dans la desserte, avec notamment un seul point d'injection de 6,6 kV situé au poste haute tension de la Gécamines AO, propriété de cette dernière ». Ce point d'injection, a-t-il poursuivi, « n'offrait pas de garantie de continuité de service pour alimenter nos 22.000 clients ».

Et de poursuivre : « Etant donné que ce poste de la GCM AO se trouve à une extrémité de la ville, SNEL SA éprouvait beaucoup de difficultés pour atteindre l'autre bout de la ville, allusion faite à la cité de Mutoshi, ou vers le Gouvernorat et l'aéroport ». Plus grave encore, « avec l'extension de la ville et les nouvelles constructions, les feeders étaient fortement surchargés ».

Face à un contexte aussi désastreux, la SNEL va entreprendre, en partenariat Public Privé, l'implantation de deux nouveaux injecteurs, à savoir le répartiteur Lualaba (à l'Est) et Samukinda (au Nord-Ouest).

Ces injecteurs devenus une réalité, il se posera alors « la nécessité d'assurer l'alimentation de la ville de Kolwezi par les deux postes haute tension SNEL pour une sureté de fonctionnement en 30 kV. D'où la mise en place du projet de construction de la sous-station Tunnel et réseaux associés »

Deux ans pour vaincre

Les travaux pour ce faire vont débuter en 2021 après signature du contrat intervenue le 1er avril 2021. Ces travaux vont être achevés deux ans plus tard, soit le 7 mars 2023. Des travaux herculéens axés sur « le tirage d'une ligne MT 30 KV de 10.5 km à double ternes au départ du poste HT de Samukinda jusqu'à la sous-station Tunnel ; l'implantation de la sous-station Tunnel avec, dans un premier temps, un transformateur 20 MVA-30/6,6 kV ; l'assainissement et l'extension du réseau BT ; la reprise de la charge, jadis alimentée par les feeders « SNEL 2 » et « ligne 11 » par 3 nouveaux feeders 6,6 kV de la ville à partir de la sous-station Tunnel ».

Ces feeders (moyen de maintenir la continuité et la puissance du courant, et assurer une liaison d'équilibrage entre plusieurs circuits) sont, en l'occurrence :

· Feeder Kutu qui reprendra la totalité de la charge SNEL greffée sur la ligne 11, essentiellement vers le quartier Latin ;

· Feeder Bazano qui va desservir une partie de la charge de l'ancien feeder SNEL 2 notamment les quartiers Kamanyola, Joli site, Musompo et une partie du quartier Latin ;

· Feeder Safricas qui alimentera l'autre partie de la charge laissée par le feeder SNEL 2, à savoir : les quartiers Industriel, Mutoshi et une partie du quartier Latin.

Par ailleurs, les travaux du projet ont permis le placement et l'activation des compteurs à prépaiement. A ce dernier sujet, le Directeur général de la SNEL a annoncé que « l'effectivité du prépaiement sera lancée incessamment, une fois l'identification et la sensibilisation des clients seront terminées ».

D'autres renforcements à venir

Pour la suite de cette épopée de renforcement de Kolwezi en électricité, Fabrice Lusinde a annoncé que « le deuxième injecteur se situant au poste répartiteur Lualaba poursuivra son développement qui consiste à implanter une sous-station 30kV au niveau de Bazano afin de rayonner l'entrée de la ville, entre autres : Musompo, Aéroport, Joli Site, Kamanyola, RVA et Cité Diur.

Pour toute cette oeuvre et pour les perspectives à venir, le DG Fabrice Lusinde a tenu à remercier le Président de la République « pour sa sagacité légendaire ainsi que son engagement irréversible à l'amélioration de la qualité de la desserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national aux fins de mieux servir la population congolaise en général, et celle de Kolwezi en particulier, conformément au postulat : « le Peuple d'Abord ».

(Avec Sphynxrdc.com. La titraille est retouchée par La Prospérité)