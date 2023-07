Soudan: L'urgence humanitaire s'accentue alors que les hostilités entrent dans leur quatrième mois

communiqué de presse

Khartoum (CICR) - Au moment où le Soudan entre dans son quatrième mois de violence, les habitants de Khartoum, du Darfour et d'autres régions, déjà éprouvés par un accès très limité aux soins de santé, à l'eau et à l'électricité, voient les prix des denrées alimentaires s'envoler dans tout le pays. La situation humanitaire se détériore de façon dramatique et, en l'absence d'une issue politique, la population nécessite une aide humanitaire de toute urgence.

« Les civils et les infrastructures essentielles ne doivent pas être pris pour cible et doivent être protégés en tout temps », rappelle Martin Thalmann, chef des opérations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Soudan. « Le personnel humanitaire doit obtenir des garanties de toutes les parties au conflit pour accéder aux zones concernées et y apporter une assistance vitale. Il s'agit là d'une condition indispensable pour pouvoir distribuer des fournitures essentielles aux hôpitaux, acheminer de l'eau potable et rétablir l'électricité. »

Les combats intenses qui se livrent à Khartoum, au Darfour ainsi que dans d'autres parties du Soudan ont déjà fait des milliers de victimes, provoqué le déplacement de plus de deux millions de personnes et poussé des centaines de milliers d'autres à chercher refuge dans des pays limitrophes, en particulier en Égypte, au Soudan du Sud et au Tchad.

Les hostilités en cours sont également lourdes de conséquences pour le système de santé du pays. Environ 80% des hôpitaux et des établissements de santé sont à l'arrêt dans la plupart des zones touchées par les combats. Cette situation exerce une pression considérable sur les structures médicales encore opérationnelles, où affluent non seulement des patients pour leurs besoins courants, mais aussi de très nombreuses personnes blessées et déplacées.

Le CICR et la Croix-Rouge soudanaise poursuivent leurs activités de part et d'autre des lignes de front pour évacuer les plus vulnérables, faciliter le transfert des détenus libérés et aider des hôpitaux dans Khartoum et sa périphérie, ainsi qu'au Darfour et dans d'autres régions du Soudan. Au Tchad voisin, le CICR soutient la prise en charge médicale des réfugiés et aide des personnes à reprendre contact avec leur famille.

Le CICR mène un dialogue sur le droit international humanitaire avec les deux parties au conflit, tout en attirant leur attention sur le sort et la dignité des personnes disparues, séparées de leurs proches, détenues ou tuées.

Depuis que les combats ont éclaté le 15 avril dernier, le CICR a :

évacué 301 enfants et 72 employés de l'orphelinat Mygoma, à Khartoum, pour les mettre en sécurité à Wad Madani ;

distribué du matériel chirurgical pour soigner plusieurs centaines de blessés graves à 10 hôpitaux de Khartoum et de ses environs, ainsi qu'à 4 hôpitaux du Darfour et à 6 d'autres régions du Soudan ;

déployé une équipe chirurgicale à Abéché, dans l'est du Tchad, pour prendre en charge les personnes blessées par balle arrivant du Soudan voisin en quête de sécurité et de soins médicaux ;

fourni à plusieurs centres médicaux des médicaments permettant de couvrir les besoins en soins de santé primaires de quelque 10 000 personnes ;

distribué, en collaboration avec le Croissant-Rouge soudanais, des assortiments de produits d'hygiène à plus de 400 familles déplacées à Wad Madani ;

facilité quelque 2600 appels téléphoniques entre membres de familles dispersées ;

facilité, en sa qualité d'intermédiaire neutre et à la demande des parties au conflit, la libération de 125 détenus, dont 44 blessés, et leur transfert du centre de Khartoum vers Wad Madani, ainsi que la libération de 14 autres détenus à El Fasher ;

fait don de neuf tonnes de chlore au service des eaux de Khartoum pour traiter l'eau et la rendre potable ;

fourni des sacs mortuaires, des équipements de protection individuelle (gants, masques, blouses, combinaisons), du désinfectant et du carburant au Croissant-Rouge soudanais à Khartoum afin que ses volontaires puissent continuer à se charger de la récupération et de l'identification des dépouilles des victimes dans la capitale ;

remis 33 trousses de premiers secours à la section de Khartoum du Croissant-Rouge soudanais pour permettre à ses volontaires de soigner des personnes souffrant de blessures légères.

Note à l'intention des rédactions :

Présent au Soudan depuis 1978, le CICR vient en aide aux personnes touchées par le conflit dans les régions du Darfour, du Nil Bleu et du Kordofan Sud. Les activités qu'il mène actuellement à travers le pays, seul ou en coopération avec le Croissant-Rouge soudanais, consistent entre autres à fournir aux hôpitaux et autres structures de santé du matériel et des articles médicaux, à améliorer l'accès de la population à l'eau potable en collaboration avec les services des eaux locaux, et à aider les autorités à répondre aux besoins en réadaptation physique des personnes handicapées. À l'heure actuelle, des équipes du CICR sont présentes à Khartoum, à Wad Madani, au Darfour, à Port-Soudan, à Kassala et à Damazine.