Gabon: Suivies des assises nationales sur la gestion du Conflit Homme-Eléphant

Libreville, le 18 juillet 2022 - Dans sa recherche de solutions, le gouvernement a organisé une série d'actions à savoir : les concertations provinciales (juillet 2021) suivies des assises nationales sur la gestion du Conflit Homme-Eléphant (CHE) organisées en décembre 2021. De ces assises, trois principales recommandations ont été formulées : la mise à disposition d'une aide aux victimes du CHE qui aujourd'hui est effective ; l'opérationnalisation des battues administratives ; l'intensification des installations des clôtures électriques.

En matière d'intensification des clôtures électriques comme solution d'atténuation du CHE, le ministère des Eaux et Forêts, à travers la Direction Générale de la Faune et des Aires Protégées (DGFAP), l'Agence Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), et avec le concours du partenaire technique Space for Giants (SFG), a accéléré le rythme d'installation des clôtures électriques afin de sécuriser le maximum de plantations.

De mars 2022 à juin 2023, ce sont 251 clôtures électriques mobiles qui ont été installées pour plus de 2388 personnes bénéficiaires, avec l'appui technique de l'organisation internationale Space for Giants, le Gabon a adopté cette méthode qui a prouvé son efficacité. "Au total 272 interactions ont été notées de mars 2022 à Juin 2023, 249 interactions ont été refoulées par le fil électrifié, soit un pourcentage de succès de 91.5%", précise Claudel Tshibangu responsable du suivi-évaluation à Space for Giants.

%

Les barrières électriques mobiles ou celles à haute spécification se distinguent par la grandeur du périmètre qu'elles peuvent couvrir. Les premières sont réservées à de petites exploitations de 0,5 à 25 ha et s'adaptent à la pratique itinérante ; les deuxièmes sont principalement installées autour des coopérations agricoles supérieures à 25 ha.

Mais dans les deux cas, le principe est le même : des câbles électriques alimentés par un boîtier électrique solaire. "Le système est simple. D'ailleurs, lors de l'installation, Space for Giants forme les bénéficiaires pour qu'ils puissent assurer eux-mêmes une partie de la première maintenance", explique Evariste Tonda, responsable technique à Space for Giants.

Gratuite pour les bénéficiaires, l'installation d'une clôture électrique est soumise à des critères. Il faut être habitant d'un village et avoir pour activité principale l'agriculture. Il faut avoir été victime de dévastation par les éléphants et avoir déposé une plainte écrite à l'administration décentralisée des Eaux et Forêts ou de l'Agriculture. Un constat doit notamment être effectué à l'aide de l'application CHF Gabon (pour conflit homme-faunes) par les agents des Eaux et Forêts et/ou de l'Agriculture.

Le processus est ensuite bien rodé. D'abord, des agents se rendent sur place pour constater les dégâts et vérifier s'il reste des plantes à protéger. En parallèle, à l'aide de l'application CHF Gabon, les services de la Direction générale de la faune et des aires protégées analyse les pertes et déclenche une mission sur le terrain pour discuter des modalités d'installation.