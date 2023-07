Madagascar: Régions du Sud - Lancement d'un nouveau projet d'appui au relèvement de 28 000 ménages ruraux

Les trois régions dans la partie sud de la Grande île, à savoir Androy, Anosy et Atsimo Andrefana, viennent de bénéficier d'un nouveau projet grâce au partenariat entre le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA).

Il s'agit d'un projet d'appui au relèvement et à la résilience ou PA2R dans ces trois régions concernés visant à restaurer les conditions normales de vie des exploitations agricoles familiales locales. Plus précisément, 28 000 exploitations agricoles familiales en seront bénéficiaires. Suite à la situation de sécheresse exceptionnelle prolongée durant les saisons 2019/2020 et 2020/2021, le gouvernement a lancé un Appel éclair (Flash Appeal) multisectoriel pour accompagner le plan de réponse national dans le Grand Sud de Madagascar.

Différents programmes ont été initiés, notamment le projet PA2R, un projet d'urgence pour le redressement post-crise et d'appui au relèvement de 28 000 ménages ruraux vulnérables hors pôles d'intervention du Programme DEFIS. « Il contribue à la réalisation de la vision ambitieuse du Velirano n°9 pour l'émergence de Madagascar du président de la République Andry Rajoelina qui vise l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire », a expliqué le ministre de tutelle, Harifidy Ramilison, lors du lancement officiel de ce nouveau projet à Taolagnaro, la semaine dernière.

Installation d'infrastructures

Le projet sera mis en oeuvre par l'Unité de coordination de programme du programme DEFIS sur une durée de trois ans (2023-2025). Les bénéficiaires auront ainsi accès à l'eau à l'échelle communautaire et régionale à travers l'installation d'infrastructures de captage et de stockage d'eau. Une réhabilitation de 100 hectares de micro-périmètres, une installation de forage et une promotion de la micro-irrigation, gouttes à gouttes, seront inscrites sans oublier la mise en place d'un point d'eau à usage multiple. La reconstitution du capital productif des exploitations agricoles familiales à travers la distribution de 20 000 kits de production végétale, 6 000 kits de production animale et 500 kits de pêche, n'est pas en reste. En outre, le projet PA2R prévoit également l'adoption de bonnes pratiques nutritionnelles, l'accès aux dispositifs de protection animale contre les maladies et la résilience des exploitations au changement climatique.

Améliorer les sources de revenu

Par ailleurs, des dispositifs de conservation des produits agricoles et halieutiques pour une consommation à long terme comme les séchoirs solaires pour les produits maraîchers et la patate douce, et des congélateurs solaires pour produits halieutiques, seront remis aux bénéficiaires. Ce qui permettra d'améliorer leurs sources de revenu. « Engageons-nous à travailler avec passion, détermination et persévérance. Car c'est en conjuguant nos efforts que nous réussirons à réaliser l'autosuffisance alimentaire, à renforcer la résilience de nos communautés », a conclu le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage pour son appel à l'action.