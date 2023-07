Madagascar: Rallye - Tour Auto de La Réunion - Mamy Kely et son fils en lice

Un équipage malgache du tandem père et fils sera au départ de la compétition dénommée 54e Tour Auto de La Réunion. Il s'agit du champion de Madagascar en 2003, Mamy Rajoelison alias Mamy Kely ou encore Little M.

Il sera en lice sur une Citroën C2R2 Max, 20 ans après sa dernière participation à cette course phare avec une Toyota Celica GT4. Le rendez-vous aura lieu les 28, 29 et 30 juillet sur des tracés iconiques du rallye de La Réunion. Cette fois-ci, son copilote ne sera pas Tsiresy mais son fils Tommi Rajoelison. Cette bonne nouvelle a été annoncée par Rallygasy après avoir consulté l'organisateur de cette course.

Mais Mamy Kely en personne a confirmé leur participation en disant que « tout est OK. On attend juste nos visas pour entrer là-bas ». Son fils Tommi est devenu grand. Le jeune homme avait déjà participé à deux championnats nationaux, à savoir au Rallye Asacm et Rallye Vakinankaratra en 2021 durant lesquels il a été assisté par son père. L'étoile montante du sport mécanique malgache a été également champion de karting en 2017 et 2018.

Une distance totale de 189 km avec 14 épreuves spéciales sera au menu du 54e Tour Auto de La Réunion. Ces 14 spéciales seront réparties en trois étapes dans les quatre zones de l'île et marquées par de parcours costaud, solide avec des spéciales roulantes et rapides dans l'ensemble.